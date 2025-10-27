لـ 80 ألف مشارك: دراجات مجانية لفعالية "دبي رايد"

هل تستعدون لتحدي دبي للياقة البدنية؟ مع اقتراب شهر نوفمبر، ينتظر عشاق اللياقة البدنية بفارغ الصبر فعاليات اللياقة البدنية السنوية الشهيرة في دبي، مثل "دبي رايد".
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتسهيل المشاركة، أن جميع المشاركين في فعالية "دبي رايد" سيحصلون على فرصة استئجار دراجات كريم مجاناً.
يمكن للمشاركين الحصول على تذكرة رحلة واحدة مجانية عبر تطبيق كريم باستخدام الرمز الترويجي (DR25) واستلام دراجة من أيٍّ من محطتي كريم بايك المؤقتتين: المدخل أ: متحف المستقبل (شارع المركز التجاري) والمدخل هـ: لور إف سي إس (شارع المركز المالي). كما يمكن استلام الدراجات من أيٍّ من محطات كريم بايك التي يزيد عددها عن 200 محطة في أنحاء دبي.
ستكون الدراجات متاحة حسب أسبقية الحضور من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا، مع التنازل عن رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تتجاوز 45 دقيقة خلال هذه الفترة.
وفي تعليقه على المبادرة، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تُعدّ مبادرة "دبي رايد" ركيزةً أساسيةً في تحدي دبي للياقة البدنية، وجزءًا من جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية. وتُمكّن شراكتنا مع كريم بايك المزيد من أفراد المجتمع من تبني تنقل نشط ومستدام، بما يتماشى مع أولويات الهيئة في السلامة والاستدامة وإسعاد المتعاملين".
قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في كريم: "نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات للعام الرابع على التوالي لجعل فعالية "دبي رايد" في متناول الجميع في المدينة. من خلال توفير دراجات كريم المجانية، نساعد المزيد من الناس على المشاركة في هذه الفعالية المجتمعية الرائعة، ونشجع على ركوب الدراجات كوسيلة تنقل صحية ومستدامة في دبي."
1. قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق كريم، ثم انقر فوق "الدراجة"، وحدد تذكرة الرحلة الواحدة، ثم قم بتطبيق DR25 عند الدفع بين الساعة [3 صباحًا] و[8 صباحًا] في 2 نوفمبر 2025.
2. احصل على دراجة من إحدى المحطات أو المداخل المذكورة أعلاه.
3. قم بالتسجيل على موقع Dubai Ride.
4. مطلوب تفاصيل البطاقة لأغراض أمنية؛ لن يتم تطبيق أي رسوم إيجار خلال فترة الحدث.
ويُطلب من المشاركين أيضًا إحضار خوذاتهم الخاصة.
تفتح مسارات "دبي رايد" الساعة 6:15 صباحًا وتنتهي الساعة 8 صباحًا. تتوفر العديد من محطات "كريم" للدراجات بالقرب من مداخل الفعاليات لمزيد من الراحة.