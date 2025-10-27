لـ 80 ألف مشارك: دراجات مجانية لفعالية "دبي رايد"

هل تستعدون لتحدي دبي للياقة البدنية؟ مع اقتراب شهر نوفمبر، ينتظر عشاق اللياقة البدنية بفارغ الصبر فعاليات اللياقة البدنية السنوية الشهيرة في دبي، مثل "دبي رايد".

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتسهيل المشاركة، أن جميع المشاركين في فعالية "دبي رايد" سيحصلون على فرصة استئجار دراجات كريم مجاناً.

يمكن للمشاركين الحصول على تذكرة رحلة واحدة مجانية عبر تطبيق كريم باستخدام الرمز الترويجي (DR25) واستلام دراجة من أيٍّ من محطتي كريم بايك المؤقتتين: المدخل أ: متحف المستقبل (شارع المركز التجاري) والمدخل هـ: لور إف سي إس (شارع المركز المالي). كما يمكن استلام الدراجات من أيٍّ من محطات كريم بايك التي يزيد عددها عن 200 محطة في أنحاء دبي.