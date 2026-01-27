لـ 29 مليون قدم مربع ..دبي تضاعف مساحة سوق الخضار لمواكبة طفرة "أغذية المستقبل"

مع تزايد وتيرة حياة سكان الإمارات، يرتفع الطلب على الفواكه والخضروات الجاهزة للأكل بشكل حاد. ووفقًا لقادة الصناعة، فإن هذا يعيد تشكيل طريقة تداول المنتجات الطازجة ومعالجتها وتقديمها في جميع أنحاء البلاد.

“يطلب تجار التجزئة المزيد من المنتجات المعبأة مسبقًا والمعالجة مسبقًا والجاهزة للأكل،” قال رمزي كحيل، المدير العام لسوق الفواكه والخضروات في موانئ دبي العالمية. “هذا مدفوع بالمستهلك المشغول. والآن يدخل التجار هذا المجال ويطلبون مرافق لدعمه.”

وأيد وجهات نظره بيل بولمر، رئيس مجلس إدارة شركة AusVeg، وهي شركة أسترالية تعرض منتجاتها في معرض جلفود منذ 10 سنوات. “في العقد الماضي، شهدنا تغييرات كبيرة في كيفية شراء الطعام وكيفية تقديمه. أصبح جاهزًا للاستهلاك بشكل أكبر،” قال. “أحد منتجاتنا الجديدة هو الجزر الصغير الجاهز للأكل كوجبة خفيفة،” قال. “بدلاً من لوح الشوكولاتة، يمكنك (تناول) عصا جزر.”

وأضاف بولمر أن المستهلكين الأصغر سنًا يركزون بشكل متزايد على الصحة والقيمة الغذائية. “هناك جيل يريد معرفة القيمة الحقيقية لما يضعونه في أجسادهم،” قال. “كصناعة، نحتاج إلى جعل الفاكهة والخضروات الطازجة أسهل في الأكل وأسهل في الاختيار.”

نمو السوق

تتعرض أسواق دبي التقليدية للأغذية لضغوط متزايدة مع تجاوز النمو السكاني والسياحة والاستهلاك لما صُممت البنية التحتية الحالية للتعامل معه.

“لذلك، تجاوزت تجارة الأغذية في دبي بشكل أساسي المرافق والأسواق الموجودة اليوم،” قال كحيل. “أسواقنا تعود لأكثر من 20 عامًا، وما وصلنا إليه اليوم يفوق خيال الجميع.”

وقال إن هذه الفجوة دفعت موانئ دبي العالمية إلى التدخل وتطوير ما تسميه منطقة دبي للأغذية، وتوسيع سوق العوير للفواكه والخضروات الحالي إلى أرض مجاورة كانت تضم سوق السيارات سابقًا. “سيجعل هذا الحجم الإجمالي للسوق حوالي 29 مليون قدم مربع — أكثر من ضعف ما هو موجود اليوم،” قال.

تنعكس هذه التطورات في مدينة دبي الصناعية، حيث يواصل مصنعو الأغذية والمشروبات التوسع. “لقد قمنا بزيادة عدد عملائنا من مصنعي الأغذية والمشروبات بنسبة 15 بالمائة من عام 2024 إلى عام 2025، ليصل عددهم إلى حوالي 150 عميلاً في قطاع الأغذية والمشروبات،” قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي للرئيس للمناطق الصناعية في مجموعة تيكوم بي جي إس سي.

مع نسبة إشغال تبلغ 99 بالمائة وقربها من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، قال إن النظام البيئي يدعم نموًا فعالًا يركز على التصدير.

“تركز الشركات اليوم بشكل أساسي على الصادرات،” قال، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع 33 دولة ساعدت المنتجات المصنوعة في الإمارات على الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف أقل.

منطقة غذائية متنامية

وفقًا لكحيل، تهدف منطقة دبي للأغذية إلى إنشاء نظام بيئي غذائي متكامل. “الفكرة هي إنشاء منطقة غذائية بدلاً من مجرد سوق للفواكه والخضروات،” قال كحيل. “نحن نمكّن الأسواق للحوم ومنتجات الألبان والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.”

وأضاف أن النظام البيئي اللوجستي العالمي لموانئ دبي العالمية يتيح للتجار الصغار والمتوسطين الوصول إلى خدمات تتراوح من لوجستيات سلسلة التبريد إلى تمويل التجارة. “وبهذه الطريقة، يمكن للتجار النمو والوصول إلى الأسواق محليًا وإقليميًا، أو حتى عبر أكثر من 20 سوقًا عالميًا،” قال.

أحد أقوى التحولات التي أبرزها كحيل هو الطلب على المساحات ذات القيمة المضافة. وبصرف النظر عن المرافق التي تدعم المنتجات المعبأة مسبقًا والمعالجة مسبقًا والجاهزة للأكل، فقد زاد الطلب أيضًا على مرافق التخزين البارد الإضافية وإعادة التصدير، حيث يقوم التجار بتجميع المنتجات لتوزيعها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع.