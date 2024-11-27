"ليوا 2025": تجربة رياضية وترفيهية فريدة في قلب الصحراء

لا تقتصر فعاليات مهرجان ليوا على محبي السباقات فقط، حيث تشمل منطقة وناسة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الخيل، وحديقة الحيوانات الأليفة، وغرفة الهروب، وتقدم واحة الليل تجربة غامرة في عالم المتاحف. وفي كل مساء، ستضيء الألعاب النارية سماء الصحراء في تمام الساعة 8 مساءً.

ويمكن لزوار المهرجان أيضاً الاستمتاع بركوب منطاد الهواء الساخن للحصول على رؤية جوية للمهرجان والمناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة.

هذا العام، سيتم إضافة معلمين سياحيين جديدين إلى ليوا: