"ليوا 2025": تجربة رياضية وترفيهية فريدة في قلب الصحراء
يمكن لعشاق رياضة السيارات ومحبيها والعائلات الاستمتاع بعطلة شتوية في الصحراء مع انطلاق مهرجان ليوا الدولي 2025. من 13 ديسمبر إلى 4 يناير، ستسود رياضة القيادة على الكثبان الرملية واستعراض السيارات الحر والترفيه الحي في هذا الحدث، الذي سيُقام تحت أطول كثيب رملي في الإمارات العربية المتحدة - تل مرعب.
مغامرة عائلية
لا تقتصر فعاليات مهرجان ليوا على محبي السباقات فقط، حيث تشمل منطقة وناسة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الخيل، وحديقة الحيوانات الأليفة، وغرفة الهروب، وتقدم واحة الليل تجربة غامرة في عالم المتاحف. وفي كل مساء، ستضيء الألعاب النارية سماء الصحراء في تمام الساعة 8 مساءً.
ويمكن لزوار المهرجان أيضاً الاستمتاع بركوب منطاد الهواء الساخن للحصول على رؤية جوية للمهرجان والمناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة.
هذا العام، سيتم إضافة معلمين سياحيين جديدين إلى ليوا:
سيرك هوليوود، حيث سيقدم البهلوانيون والسحرة والمهرجون عروضاً حيّة.
كما يمكن للسياح والمقيمين الحصول على فرصة لالتقاط الصور المثالية على عجلة شمس ليوا، التي توفر إطلالات بانورامية على تل مرعب والكثبان الرملية المحيطة.
محركات تعجّ بالضجيج
بينما يتجمع محبو رياضة السيارات في صحراء الكثبان الرملية، يعم الجو بالعروض المثيرة وسباقات السيارات وأصوات المحركات. إليك ما يمكن أن يتوقعه الجمهور خلال المهرجان:
13-14 ديسمبر: استعراض السيارات الحر حيث يستعرض السائقون المحترفون مهاراتهم في السيارات.
15 ديسمبر: تحدي (باغي توركيو) Buggy Torque هو مواجهة مكثفة بين العربات التي تجرها الدواب عبر الكثبان الرملية.
19 ديسمبر: تحدي ليوا للاحتراق، حيث تهدر المحركات في مواجهة الاحتراق.
21 ديسمبر: السائقون يستعرضون مهاراتهم في بطولة ليوا لاستعراض السيارات الحر.
22 ديسمبر: يتنافس راكبو الدراجات النارية وجهاً لوجه في حدث سباق الدراجات النارية عالي السرعة.
27-28 ديسمبر: مونستر جام هو أكبر عرض شاحنات وحوش في العالم، ويشمل منطقة (بيت بارت) Pit Part حصرية.
30-31 ديسمبر: بطولة حركات السيارات البهلوانية التي تضم سائقين من الطراز العالمي يؤدون حركات بهلوانية مذهلة.
1 يناير: استقبل عام 2025 في بطولة الفري ستايل الإلكترونية، حيث تلتقي رياضة السيارات بالتكنولوجيا الحديثة في عرض كهربائي مذهل.
2-4 يناير: بطولة موريب للسيارات الصحراوية حيث يتنافس السائقون لأقصى حد في أشد تسلق في المنطقة، تختتم برنامج المهرجان.
سيشمل الحدث أيضاً القوة الهائلة لشاحنات تزن 12 ألف رطل وعروض موتوكروس المثيرة.
التجارب التقليدية
ويمكن لعشاق الرياضات التقليدية الاستمتاع بثلاثية من سباقات الخيل على الرمال، إلى جانب تجارب ثقافية أخرى.
16 ديسمبر: سباقات الهجن، وهي شكل كلاسيكي من أشكال الترفيه الأساسية في ثقافة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُظهر هذه الحيوانات سرعتها.
23 ديسمبر: سيعرض حدث سباق الخيل رشاقة وقوة هذه الحيوانات المهيبة في منافسة سريعة الخطى.
24-26 ديسمبر: ستعرض بطولة سباق الصقور العلاقة الطويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الطيور الجارحة وتعرض مهاراتها وسرعتها في العمل.
ويستطيع زوار المهرجان أيضاً استكشاف الحرف التقليدية في سوق قرية ليوا، الذي يتميز بالحرف اليدوية المعقدة التي أنشأها الحرفيون المحليون، حيث تحكي كل قطعة قصة التراث الثقافي لليوا.
ويمكن لزوار المهرجان إشباع رغباتهم بالنكهات المحلية والعالمية، من الأطباق الإماراتية الأصيلة إلى الوجبات الخفيفة العالمية.
تشكيلة الحفل
كل يوم سبت، يستضيف مهرجان طرب ليوا في قرية ليوا عروضاً موسيقية وحفلات موسيقية وعروضاً مسرحية رائعة. ويضم برنامج الحفلات الموسيقية لهذا الموسم بعضاً من أشهر الفنانين في المنطقة.
14 ديسمبر: مطرف المطرف ومحمد البكري.
21 ديسمبر: حمد العامري وأريام.
28 ديسمبر: أسيل حميم ومحمود تركي.
31 ديسمبر: عروض فنية يقدمها عبادي الجوهر ورحمة رياض، وعرض للألعاب النارية فوق الكثبان الرملية الشهيرة في ليوا.
يمكن للزوار أيضاً حجز خيمة فاخرة أو مكان إقامة محلي، أو إحضار عربة سكن متنقلة أو خيمة للتخييم تحت النجوم في قلب ليوا، حيث تحيط بهم الكثبان الرملية الذهبية في منطقة الظفرة. التذاكر متوفرة على الموقع الإلكتروني لمهرجان ليوا.