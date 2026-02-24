ليوا تغزو قلب الصحراء.. 700 ألف زائر يكتبون قصة نجاح "تل مرعب"

سافر أكثر من 700 ألف زائر إلى عمق الربع الخالي لحضور مهرجان ليوا الدولي لهذا الموسم، مما يؤكد الجاذبية المتزايدة للفعاليات الكبيرة التي تقام في قلب الصحراء الإماراتية.

اختتمت نسخة 2026 من المهرجان بعد 23 يومًا في منطقة الظفرة، محولة المنطقة المحيطة بتل مرعب — أطول كثبان رملية في الإمارات — إلى واحدة من أكثر الوجهات الشتوية ازدحامًا في البلاد.

أقيم المهرجان في الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، واستقطب العائلات وعشاق رياضة السيارات ومحبي الثقافة من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والخارج، مما يعزز مكانة ليوا كوجهة موسمية رئيسية على الرغم من موقعها الصحراوي النائي.

كانت قرية ليوا من المعالم الرئيسية هذا العام، حيث سجلت 274,440 زائرًا. وقد تم توسيع القرية لعام 2026، وتضمنت خمس مناطق ذات طابع خاص تقدم أنشطة ثقافية، وعروضًا ترفيهية حية، ومطاعم، ومتاجر تجزئة، ومعالم جذب مناسبة للعائلات. كما زاد المنظمون من سعة المقاعد وقدموا تجارب جديدة لكل من البالغين والأطفال، بينما وفرت الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من احتياجات الموقع اليومية من الطاقة.

ظلت رياضة السيارات عنصرًا أساسيًا في المهرجان، حيث ارتفعت المشاركة بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي. وشمل البرنامج بطولة تل مرعب للسيارات، ومسابقات الفري ستايل والدريفت، وسباقات الدراج ريس، وتحديات الطرق الوعرة، وسباقات UTV، إلى جانب فعاليات جماهيرية كبيرة مثل مونستر جام وإكستريم مادفيست.

شكلت الأنشطة التراثية أيضًا جزءًا أساسيًا من المهرجان، حيث أقيمت مسابقات تقليدية وعروض ثقافية حول تل مرعب والمواقع التاريخية القريبة، مما يسلط الضوء على تقاليد الظفرة الصحراوية وتراثها الحي.

نظم المهرجان دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي والعديد من الجهات الحكومية والإعلامية في أبوظبي.

أكد المنظمون أن النسخة القادمة من مهرجان ليوا الدولي ستقام في الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027، حيث تواصل أبوظبي توسيع تقويم فعالياتها الشتوية خارج المراكز الحضرية للعاصمة.