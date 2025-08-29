"لينكين بارك" تعود إلى الإمارات بعد غياب 15 عامًا

استيقظ عشاق فرقة الروك الأسطورية "لينكين بارك" على خبر سار يوم الجمعة. حيث يستعد نجوم أغنية "In The End" الشهيرة للعودة إلى الإمارات العام المقبل بجولتهم العالمية "من الصفر". وسيحيون حفلًا موسيقيًا ضخمًا في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وفقًا لما أعلنته لايف نيشن.
ويمثل هذا أول أداء للفرقة في الإمارات منذ عام 2010، بعد عودتهم الضخمة إلى المسرح العالمي وإصدار ألبومهم الجديد "من الصفر"، الذي احتل المركز الأول في 14 دولة.
سيقدم أعضاء الفرقة مايك شينودا، وديف "فينيكس" فاريل، وجو هان، وإميلي أرمسترونج، وكولين بريتين عرضا حماسيا، يمزج بين الأغاني الجديدة مثل "The Emptiness Machine" و"Heavy Is The Crown" وأشهر أنغامهم الأيقونية التي تمتد على مدار 20 عامًا.
مع أكثر من 54 مليون مستمع شهريًا على سبوتيفاي، فإن عودة "لينكن بارك" إلى أبوظبي تعد بليلة استثنائية لا تُنسى.
وتتجه الفرقة أيضًا إلى الهند والبحرين.
البحرين، الإمارات، والهند - نراكم في جولتنا العالمية "من الصفر" لعام ٢٠٢٦ في الصخير "البحرين"، وأبوظبي، وفي لولابالوزا الهند. تبدأ مبيعات تذاكر LPU المسبقة لحفلي الصخير وأبو ظبي يوم الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٢٥. تذاكر لولابالوزا الهند متاحة الآن. تذاكر أبوظبي متاحة للبيع يوم الخميس ٤ سبتمبر الساعة ١٢ ظهرًا (بالتوقيت المحلي). تذاكر الصخير متاحة للبيع يوم الجمعة ٥ سبتمبر الساعة ١٢ ظهرًا (بالتوقيت المحلي)"، هذا ما نشرته الفرقة على إنستغرام.