"لينكين بارك" تعود إلى الإمارات بعد غياب 15 عامًا

البحرين، الإمارات، والهند - نراكم في جولتنا العالمية "من الصفر" لعام ٢٠٢٦ في الصخير "البحرين"، وأبوظبي، وفي لولابالوزا الهند. تبدأ مبيعات تذاكر LPU المسبقة لحفلي الصخير وأبو ظبي يوم الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٢٥. تذاكر لولابالوزا الهند متاحة الآن. تذاكر أبوظبي متاحة للبيع يوم الخميس ٤ سبتمبر الساعة ١٢ ظهرًا (بالتوقيت المحلي). تذاكر الصخير متاحة للبيع يوم الجمعة ٥ سبتمبر الساعة ١٢ ظهرًا (بالتوقيت المحلي)"، هذا ما نشرته الفرقة على إنستغرام.