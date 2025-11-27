ليلة رأس السنة في دبي.. رحلات خاصة على متن العبرات والتاكسي المائي والعبّارات

هل تخطط لمشاهدة ألعاب نارية ليلة رأس السنة من عبّارة دبي هذا العام؟ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) عن عروض خاصة وخدمات مميزة لوسائل النقل البحري، بما في ذلك عبّارة دبي (Dubai Ferry)، و العبرة (Abra)، والتاكسي المائي (Water Taxi) ليوم 31 ديسمبر 2025.

يمكن للمقيمين والزوار والسياح الاستمتاع برحلة لا تُنسى عبر شبكة النقل البحري أثناء مشاهدة الاحتفالات المذهلة على طراز الكرنفال التي تنطلق من برج خليفة، وبرج العرب، وأتلانتس النخلة، وبلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس على طول واجهة دبي البحرية.

ستنطلق جميع الخدمات الثلاث لشبكة النقل البحري بين الساعة 10:00 مساءً و 10:30 مساءً ليلة رأس السنة، وستنتهي جميع الرحلات في الساعة 1:30 صباحاً.

إليك كيفية الاستفادة من الخدمات:

1. عبّارة دبي (Dubai Ferry)

الانطلاق من: محطة مارينا مول للنقل البحري (دبي مارينا)، محطة الغبيبة للنقل البحري، ومحطة بلوواترز للنقل البحري.

أسعار التذاكر: 350 درهماً للدرجة الفضية، و 525 درهماً للدرجة الذهبية، مع خصم 50% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 10 سنوات، ودخول مجاني للأطفال دون سن الثانية.

2. التاكسي المائي (Water Taxi)

الانطلاق من: محطة مارينا مول للنقل البحري.

السعر: حجز القارب بالكامل بسعر 3,750 درهماً، بسعة 20 راكباً، بما في ذلك مساحة مخصصة للكراسي المتحركة.

3. العبرة (Abra)

الانطلاق من: محطات الجداف، الفهيدي، الغبيبة، ومارينا مول للنقل البحري.

أسعار التذاكر: 150 درهماً للفرد، ودخول مجاني للأطفال دون سن الثانية.

يمكنك الاتصال على 8009090 أو إرسال بريد إلكتروني إلى marinebooking@rta.ae للحصول على مزيد من المعلومات حول رحلات التاكسي المائي، وعبّارة دبي، والعبرة.

