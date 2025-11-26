ليلة رأس السنة في دبي: أفضل الأماكن لمشاهدة الألعاب النارية مجاناً

حديقة البرج هي المكان الوحيد المدفوع في وسط مدينة دبي هذا العام الجديد، مع تذاكر للكبار بسعر 997.50 درهم. جميع المناطق الأخرى حول برج خليفة تبقى مجانية، مع فتح عدة مناطق مشاهدة عامة في جميع أنحاء المنطقة لأي شخص يريد مشاهدة الألعاب النارية دون تذكرة.
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ألعاب برج خليفة النارية في ليلة رأس السنة.
سيكون هناك مناطق مشاهدة عامة مجانية في وسط مدينة دبي على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً عبر شارع الشيخ محمد بن راشد والطرق المحيطة.
يمكن للزوار مشاهدة ألعاب برج خليفة النارية، عرض الضوء والليزر، والإنتاج الأكبر متعدد النقاط دون شراء تذكرة.
سيتم وضع شاشات LED عبر الشارع لعرض العرض المباشر للأشخاص الذين لا يمكنهم الاقتراب من المقدمة.
لا حاجة لتذاكر أو شارات للمناطق المجانية.
سيتم التحكم في الوصول بواسطة بوابات. بمجرد أن تصل المنطقة إلى السعة الكاملة، سيتم إغلاقها.
بوابات المشاهدة العامة
البوابة 1: بوليفارد هايتس
البوابة 2: برج فيستا
البوابة 3: إعمار سكوير
البوابة 4: العنوان بوليفارد السابق
البوابة 5: فاونتن فيوز
البوابة 6: العنوان داون تاون
البوابة 7: فيدا دبي مول
خطط للوصول إلى وسط المدينة قبل الساعة 4 مساءً. عادةً ما تبدأ إغلاقات الطرق بين الساعة 3 مساءً و4 مساءً، حسب مستوى الحشود. بعد بدء الإغلاقات، لا يمكنك القيادة إلى وسط المدينة.
نعم، يُسمح بالطعام والمشروبات غير الكحولية. لا يُسمح بالطعام الخارجي داخل حديقة البرج ولكن يُسمح به في مناطق المشاهدة العامة.
عادةً ما تقوم هيئة الطرق والمواصلات بتشغيل حافلات نقل مجانية كل ليلة رأس سنة لإدارة الحشود. عادةً ما تعمل هذه الحافلات بين وسط المدينة ومحطات المترو القريبة أو مواقف السيارات المخصصة. سيتم الإعلان عن التأكيد النهائي بالقرب من التاريخ. يجب على الزوار متابعة تحديثات هيئة الطرق والمواصلات.
بينما سيتم الإعلان عن توقيت مترو دبي بالقرب من الحدث، في العام الماضي عمل المترو والترام بشكل مستمر لأكثر من 43 ساعة لإدارة الحشود. يعمل المترو من الساعة 5 صباحًا في 31 ديسمبر حتى نهاية 1 يناير، بينما يعمل الترام من الساعة 6 صباحًا في 31 ديسمبر حتى الساعة 1 صباحًا في 2 يناير.
ومع ذلك، قد تُغلق المحطات مؤقتًا حسب السعة. محطة برج خليفة دبي مول هي أقرب محطة.
الوقوف يكون على أساس أولوية الوصول قبل الساعة 4 مساءً فقط.
تشمل مواقف السيارات العامة المتاحة:
موقف الأزياء
موقف غراند، تقاطع 01 MBR
موقف بوليفارد تحت الأرض P1، P2، P3
موقف السينما
موقف زعبيل
موقف فاونتن فيوز
موقف إيمار سكوير
موقف بوليفارد بلازا
سوق البحار
بمجرد بدء الإغلاقات، لن يُسمح بدخول المزيد من السيارات إلى وسط المدينة.
تقدم حديقة البرج منطقة مشاهدة ليلة رأس السنة الوحيدة بتذاكر مع إطلالات غير منقطعة على برج خليفة.
أسعار التذاكر
البالغون: 997.50 درهم (شامل ضريبة القيمة المضافة)
الأطفال من 5 إلى 12 سنة: 577.5 درهم
تحت 5 سنوات: مجانًا (مع شارة دخول محجوزة)
التذاكر متاحة عبر الإنترنت فقط.
إطلالة مضمونة في الصف الأمامي على الألعاب النارية وعرض الليزر
عروض حية بموضوع بوليوود
شاحنات الطعام والأكشاك
ورش عمل للأطفال
شارات ملونة لتسهيل الدخول
وصول عبر الحافلات من نادي الوصل أو موقف ميدان
تعاون بموضوع بوليوود مع Frontstage، جزء من ترفيه Red Chilies لشاه روخ خان، يهدف إلى إمتاع الزوار. هذا متاح فقط في حديقة البرج، وليس في المناطق المجانية.
تفتح الأبواب في الساعة 12 ظهرًا يوم 31 ديسمبر. لا يُسمح بإعادة الدخول بمجرد المغادرة.
يجب جمع الشارات بين 26 ديسمبر و30 ديسمبر، في موعد لا يتجاوز الساعة 11 مساءً.
نقاط التجميع
دبي مول، الطابق الأرضي، مقابل كافيه نيرو
دبي هيلز مول، الطابق الأرضي، ذا ستورم كوستر
لن يكون هناك جمع للشارات في 31 ديسمبر.
تم تخصيص البوابة 2 على شارع الشيخ محمد بن راشد لهذا الغرض. سيتم مصادرة عربات الأطفال إذا حاولت الدخول من بوابات أخرى.
سيحصل الضيوف الذين لديهم حجوزات في فنادق ومطاعم فنادق إعمار على شارات وأساور للوصول. ينطبق هذا على فندق أرماني دبي، العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول، العنوان سكاي فيو، قصر وسط المدينة، وفيدا دبي مول. يجب على الضيوف جمع الشارات بحلول 30 ديسمبر.
يبقى دبي مول مفتوحًا مع وصول عام مجاني. سيحصل الأشخاص الذين لديهم حجوزات في المطاعم المطلة على الممشى على شارات وأساور لمناطق المشاهدة الرئيسية. يمكن للزوار العامين للمول البقاء داخل المول، مشاهدة الأجواء، تناول الطعام، والانضمام إلى الاحتفالات في الداخل.
يمتد الحدث الكامل عبر:
واجهة برج خليفة
بحيرة برج خليفة
ممشى دبي مول
شارع الشيخ محمد بن راشد
مناطق المشاهدة العامة في وسط مدينة دبي
يشمل الإنتاج الألعاب النارية، الليزر، المنصات العائمة، العروض الجوية والعروض الحية.
لا أسلحة
لا مواد غير قانونية
لا كحول
لا حاويات زجاجية
لا ألعاب نارية
لا طائرات بدون طيار أو حوامل ثلاثية إلا إذا تم الموافقة مسبقًا
لا حيوانات أليفة
لا أعلام أو لافتات كبيرة
لا طعام خارجي داخل حديقة برج
التدخين فقط في المناطق المخصصة
ستعيد هيئة الطرق والمواصلات فتح الطرق تدريجياً بناءً على حركة الحشود. ستستأنف الحافلات المكوكية - لحاملي الشارات فقط - إلى نادي الوصل وميدان.