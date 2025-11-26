ليلة رأس السنة في دبي: أفضل الأماكن لمشاهدة الألعاب النارية مجاناً

بينما سيتم الإعلان عن توقيت مترو دبي بالقرب من الحدث، في العام الماضي عمل المترو والترام بشكل مستمر لأكثر من 43 ساعة لإدارة الحشود. يعمل المترو من الساعة 5 صباحًا في 31 ديسمبر حتى نهاية 1 يناير، بينما يعمل الترام من الساعة 6 صباحًا في 31 ديسمبر حتى الساعة 1 صباحًا في 2 يناير.