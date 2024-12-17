ليلة رأس السنة في الإمارات: بين أضواء المدينة وهدوء الصحراء

وتقاسم الحسن تكلفة المخيم، التي بلغت حوالي 3700 درهم، مع 15 من أصدقائه. وكان المخيم مجهزاً بكل وسائل الراحة، حيث احتوى على حمام خاص وتلفزيون وبلاي ستيشن. وأضاف: "وصلنا إلى المخيم في تمام الساعة 9:30 مساءً، وبدأنا أمسيتنا بنشاط جماعي مميز، حيث اجتمعنا حول موقد النار، وكتب كل منا على ورقة الأشياء التي يريد التخلص منها في العام الجديد، الأمور التي لا يرغب في حملها معه إلى السنة الجديدة. وبعد أن تشاركنا أفكارنا، ألقينا الأوراق في النار. كما لعبنا ألعاب البطاقات والطاولة، ولكن أكثر ما استمتعت به كان تحميص المارشميلو".