ليلة رأس السنة.. رحلة طيران الإمارات" الى دبي تعود للندن بسبب عطل فني

أكدت شركة الطيران في بيان لـخليج تايمز أن رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى دبي من لندن عادت إلى وجهتها الأصلية في ليلة رأس السنة.

الرحلة (EK002)، التي غادرت من مطار لندن هيثرو (LHR) إلى DXB في 31 ديسمبر، عادت إلى لندن بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب "عطل فني".

وكان من المقرر أن تقلع في الساعة 1.40 مساءً (بتوقيت غرينتش)، وهبطت الرحلة وعاد جميع "الركاب والطاقم بسلام"، وفقًا لشركة الطيران في دبي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأفادت التقارير أن الطائرة كانت تحمل 500 راكب على متنها.

و"سيتم إعادة حجز جميع الركاب للمغادرة على رحلات طيران الإمارات المستقبلية من LHR. تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد تسبب، لكن سلامة ركابنا وطاقمنا هي الأهم ولن يتم التنازل عنها."

أعلنت طيران الإمارات العام الماضي أنها ستضيف ست رحلات أسبوعية إلى جدولها في مطار لندن هيثرو، بدءًا من 26 أكتوبر 2025.

تقوم طيران الإمارات بالفعل بتسيير ست رحلات يوميًا من وإلى مطار لندن هيثرو، وجميع الرحلات تخدمها طائرتها الرئيسية إيرباص A380. ستعمل الرحلات الإضافية في جميع الأيام باستثناء أيام الجمعة خلال فترة الشتاء بطائرة بوينغ 777-300ER التابعة للشركة، وتوفر أكثر من 350 مقعدًا في كل اتجاه في تكوين ثلاثي الفئات مقسم بين الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

الشهر الماضي، تلقت رحلة طيران الإمارات إلى مدينة حيدر أباد الهندية "تهديدًا أمنيًا"، وأكد المتحدث باسم الشركة لـخليج تايمز. تم اتباع إجراءات السلامة القياسية من قبل السلطات في الهند لضمان سلامة الركاب والطائرة.

خلال فترة الذروة الحالية لرأس السنة الجديدة، أصدرت المطارات وشركات الطيران في كل من دبي والشارقة إرشادات للمقيمين والسياح الذين يسافرون عبر الإمارات عشية رأس السنة الجديدة وفي الأسبوع الأول من يناير 2026. أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن الأول من يناير عطلة رسمية، وتم تخصيص الثاني من يناير للعمل عن بُعد في القطاع العام. كما ستعتبر الشركات الخاصة الأول من يناير عطلة، وتم السماح لبعضها بالعمل عن بُعد في 31 ديسمبر.