ليلة تاريخية: بيع "عروس الليلة"بـ 350 ألف درهم في مزاد الصقور بأبوظبي

شهد المزاد العلني الأول للصقور، الذي أُقيم عشية المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي (ADIHEX 2025)، مزايدة حماسية ليلة السبت، حيث تم بيع نجم الأمسية، وهو صقر أبيض نادر من سلالة "غرموشة بيور أميركية"، بقيمة 350 ألف درهم.

كان الطائر، الذي أطلق عليه مُقدّم المزاد لقب "عروس الليلة"، هو الحدث الأبرز في الأمسية. استمرت المزايدة على الصقر لأكثر من نصف ساعة قبل أن يقتنصه حسن القبيسي من قطر.

"الغرموشة" بنك لتربية الصقور

قال محمد نبيل، عضو في مجموعة مزادات عبر الإنترنت يحضر شخصيًا نيابة عن المزايدين عن بعد: "تُعتبر الغرموشة بمثابة بنك لتربية الصقور؛ فهي تنتج أفضل الصقور، ومن الصعب جدًا العثور عليها." وقد أثار الطائر الثمين، الذي كان يتقلب على مجثمه مع ارتفاع العروض، إعجاب الحضور.

وأضاف نبيل: "هذه الغرموشة هي شقيقة سلالة "ألترا وايت". أي مسابقة يدخلها هذا الطائر، يفوز بها، خاصة مسابقات الجمال. دائمًا المركز الأول. كانت هذه فرصة فريدة جدًا لامتلاكها."

وأشار إلى أن مالكها الجديد، القبيسي، هو "مشارك بارز في المسابقات عبر الخليج، لذا فإن امتلاك هذا الطائر هو بمثابة بنك له. لقد طلب منا الاستمرار في المزايدة حتى يفوز به، بدون حد أقصى."