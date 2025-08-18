ليلة تاريخية: بيع "عروس الليلة"بـ 350 ألف درهم في مزاد الصقور بأبوظبي

شهد المزاد العلني الأول للصقور، الذي أُقيم عشية المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي (ADIHEX 2025)، مزايدة حماسية ليلة السبت، حيث تم بيع نجم الأمسية، وهو صقر أبيض نادر من سلالة "غرموشة بيور أميركية"، بقيمة 350 ألف درهم.
كان الطائر، الذي أطلق عليه مُقدّم المزاد لقب "عروس الليلة"، هو الحدث الأبرز في الأمسية. استمرت المزايدة على الصقر لأكثر من نصف ساعة قبل أن يقتنصه حسن القبيسي من قطر.
قال محمد نبيل، عضو في مجموعة مزادات عبر الإنترنت يحضر شخصيًا نيابة عن المزايدين عن بعد: "تُعتبر الغرموشة بمثابة بنك لتربية الصقور؛ فهي تنتج أفضل الصقور، ومن الصعب جدًا العثور عليها." وقد أثار الطائر الثمين، الذي كان يتقلب على مجثمه مع ارتفاع العروض، إعجاب الحضور.
وأضاف نبيل: "هذه الغرموشة هي شقيقة سلالة "ألترا وايت". أي مسابقة يدخلها هذا الطائر، يفوز بها، خاصة مسابقات الجمال. دائمًا المركز الأول. كانت هذه فرصة فريدة جدًا لامتلاكها."
وأشار إلى أن مالكها الجديد، القبيسي، هو "مشارك بارز في المسابقات عبر الخليج، لذا فإن امتلاك هذا الطائر هو بمثابة بنك له. لقد طلب منا الاستمرار في المزايدة حتى يفوز به، بدون حد أقصى."
بدأت الأمسية بتبادل ساخن للعروض على صقر من سلالة "جير بيور" من هولندا، مصدره مزرعة "نسيم فالكون". ارتفعت قيمة المزايدة من 25 ألف درهم إلى 40 ألف درهم في أقل من ثلاث دقائق بمجرد رفع غطاء وجه الصقر.
صاح المذيع: "دعونا نرى وجه الصقر... ما شاء الله!"، مما دفع الحشد إلى تقديم عروض سريعة عند رؤية ملامحه المذهلة. وفي النهاية، تم شراء الطائر بمبلغ 40 ألف درهم من قبل المزايد الإماراتي خالد الحمادي.
في المجموع، تم بيع سبعة صقور من سلالات النخبة في ليلة الافتتاح:
المزاد الأول: جير بيور، هولندا، مزرعة نسيم فالكون - 40 ألف درهم
المزاد الثاني: جير شاهين، إسبانيا، مزرعة مبروك فالكون - 29 ألف درهم
المزاد الثالث: جير حر، الإمارات، مزرعة الصرامي فالكون - 50 ألف درهم
المزاد الرابع: غرموشة بيور، الولايات المتحدة، مزرعة RW - 350 ألف درهم
المزاد الخامس: جير تابا، إسبانيا، مركز فالكون - 35 ألف درهم
المزاد السادس: جير تابا، إسبانيا، مركز فالكون - 28 ألف درهم
المزاد السابع: جير تابا، إسبانيا، مركز فالكون - 14 ألف درهم
قال سعيد الحساني، مدير "أديهاكس"، إن الصقور من الدرجة الأولى فقط هي التي تصل إلى المزاد.
وقال لـ"خليج تايمز": "هذا هو أول مزاد علني للدورة الثانية والعشرين من "أديهاكس". من بين 1000 طائر تقدم، فحصنا واختارنا الأفضل على الإطلاق." وخلال المزادات الثمانية التي تستمر حتى نهاية المعرض، سيتم عرض ما بين سبعة إلى عشرة صقور كل مساء.
وأضاف الحساني: "المزادات الأربعة التي تسبق المعرض هي للنخبة - الأفضل على الإطلاق. خلال المعرض نفسه، سيكون لدينا صقور لفئات مختلفة: النخبة، والمتوسطة، والموجهة للجمهور. نريد إشراك الجمهور لتشجيعهم على شراء الصقور. الأسعار عادة ما تكون مقبولة، وليست مثل أسعار النخبة التي رأيناها اليوم."
وعند سؤاله عن التوقعات السعرية، قال: "نحن دائمًا متفائلون. نأمل في كسر الرقم القياسي. كان أعلى سعر سابقًا مليون درهم، ونأمل في كسر هذا الرقم هذا العام."
لم يغادر الجميع ومعهم صقر. فقد قدم سيف المقبالي، 48 عامًا، عرضًا بقيمة 25 ألف درهم لصقر من سلالة "جير شاهين" قبل أن يخسر المزايدة عند 29 ألف درهم. ووصف المقبالي الصقر قائلاً: "الجير شاهين ممتاز في السرعة، والشجاعة، والصيد. كنت أرغب في المشاركة به في المسابقات."
يتذكر المقبالي، وهو صقار منذ 32 عامًا، شراء أول صقر له - وهو "جير غرموشة" - من السوق في سن 17. وقال: "نحن نحب أن نأخذ الطائر من العش وندربه بأنفسنا. الجزء الممتع هو تربيته والنجاح في ذلك. بهذه الطريقة تشعر أنك قمت بعمل جيد. ليس من الممتع اقتناء صقر مدرب - نحن نبحث عمدًا عن الطيور غير المدربة لندربها من الصفر. هذه العملية تمنحنا المتعة."
وأوضح لماذا يظل "الجير شاهين" أحد المفضلين لديه. وقال: "لديه قدرة على التحمل أكبر من الشاهين. يمكنه تحمل التعب والجوع في الصحراء - مثل الجمل. ولهذا السبب كنت أريده."