ليلة البرشاويات: سماء الإمارات تتلألأ بمشهد الشهب المنتظر

يستعد سكان الإمارات لحدث فلكي رائع، حيث ستضيء زخة شهب البرشاويات السماء، وتُعد من أكثر الظواهر السماوية شعبية خلال العام.

على عكس الزخات الأخرى التي تعد ببعض الشهب، فإن البرشاويات تُعرف بإنتاجها أحيانًا لما يسمى بـ"كرات النار" — وهي شهب شديدة السطوع، أكثر إشراقًا من كوكب الزهرة، وأحيانًا تكون مصحوبة بصوت.

ورغم أن زخة البرشاويات بدأت منذ منتصف يوليو وتستمر حتى أواخر أغسطس، إلا أن الذروة ستكون في ليلتي 12 و13 أغسطس. تجدر الإشارة إلى أنه هذا العام ستصادف الذروة وجود قمر ساطع في السماء، ما يعني أن الشهب الأقل سطوعًا قد لا تكون مرئية بسهولة؛ لكن لا داعي للقلق، فقد تظل الكرات النارية البارزة واضحة.

متى وأين يمكن مشاهدتها؟

بحسب "مجموعة دبي للفلك"، أفضل أوقات المشاهدة هي بعد منتصف الليل وحتى الفجر، ومن أي مكان مظلم بعيد عن أضواء المدينة.

لا يحتاج هواة الفلك إلى تلسكوبات أو مناظير لرؤية الشهب، إذ تظهر للعين المجردة. من المهم التحلي بالصبر ومنح عينيك حوالي 20 إلى 30 دقيقة للتكيف مع الظلام.

وفي 12 أغسطس، ستنظم مجموعة دبي للفلك فعالية خاصة لرصد زخة شهب البرشاويات في جبل جيس، وذلك من الساعة 11 مساءً حتى 3 صباحًا.

تشمل الفعالية رصدًا موجّهًا للنجوم، ومشاهدة من خلال التلسكوبات، وسردًا للقصص وشرحًا من مختصين، ليحظى الحضور بمشاهدة السماء في إحدى أعلى وأبرد المناطق في الدولة ذات السماء الصافية الخالية من التلوث الضوئي.

ما هي زخة شهب البرشاويات؟

تحدث البرشاويات عندما تمر الأرض عبر حزام من الحطام خلفه المذنب "سويفت-تتل".

هذه الجزيئات من الغبار والجليد تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 59 كيلومترًا في الثانية فتحترق أثناء دخولها، وهذا ما يسبب الخطوط المضيئة التي نراها في السماء. وقد سميت الزخة بهذا الاسم لأنها تبدو وكأنها تنطلق من كوكبة "برشاوس" (حامل رأس الغول).

مذنب "سويفت-تتل" يبلغ حجمه تقريبًا ضعف حجم الجسم الذي تسبب بانقراض الديناصورات، ويدور حول الشمس مرة كل 133 عامًا، وكان آخر مرور قريب له بالأرض في 1992. هذا يعني أنه سيعود في عام 2126، ما قد يمنح الأجيال القادمة عرضًا أكثر روعة.

ومع ذلك، حسب الحسابات الفلكية، لا يشكل مذنب "سويفت-تتل" أي تهديد للأرض لآلاف السنين المقبلة.

نصائح لتصوير البرشاويات

لهواة التصوير الفوتوغرافي، تقدم مجموعة دبي للفلك النصائح التالية لالتقاط صور لهذه الأجسام سريعة الحركة:

استخدم كاميرا DSLR أو Mirrorless للتحكم الكامل في الإعدادات مثل ISO وفتحة العدسة وسرعة الغالق.

حامل ثلاثي قوي ضروري للحصول على صور حادة ومستقرة، والعدسة الواسعة ستساعدك على تغطية أكبر مساحة من السماء.

استخدم جهاز تحكم عن بُعد في التصوير أو مؤقت (Intervalometer)، ولا تنسَ جلب بطاريات إضافية. استخدام جهاز تدفئة للعدسة مفيد لتجنب التكثف.

عطل التركيز التلقائي وركز يدويًا على نجم ساطع أو كوكب أو إلى ما لا نهاية لضمان أفضل وضوح للصورة.

اضبط فتحة العدسة على f/2.8 أو أقل، واستخدم تعريضًا متراوحًا بين 15 و30 ثانية، وعدل قيمة ISO إلى 1600 أو أعلى حسب الحاجة.

بهذا يكون لديك الدليل الكامل للاستمتاع بزخة البرشاويات وتصويرها في الإمارات هذا الصيف.