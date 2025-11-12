"ليعلموا أنها هنا: البحث عن ملكة مليحة".. بدور القاسمي تعيد كتابة تاريخ الملكات العربيات

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ومديرة مجموعة كلمات وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو للتعليم وثقافة الكتاب، كتابها الجديد "ليعلموا أنها هنا: البحث عن ملكة مليحة" في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب .

في مقدمة الكتاب، كتبت الشيخة بدور القاسمي: "هذا الكتاب ليس مجرد قصة. إنه تعويذة، استدعاء، نسج مقدس للذاكرة والأسطورة. إنه كشف لجذوري — جذور غارقة في تربة أجدادي، متشابكة مع الروح والحزن والشوق والحب. بينما أكشف جذوري، أكشف روحي — متتبعة خطوات من ساروا قبلي بوقت طويل، الذين لا تزال أصداؤهم في كل حبة رمل وكل هبة ريح.”

يتجلى النهج الشخصي والبحثي للكتاب في جزئين. الأول يتناول أفكارها ووجهات نظرها حول الحياة والأرض واستكشاف الذات. يتعمق في مفاهيم الانتماء والثقافة والسلالة في سياق يعكس رحلتها في البحث عن معنى الوجود الإنساني وارتباطه بالهوية والتراث.

يوثق الجزء الثاني البحث العلمي حول الممالك الأمومية في شبه الجزيرة العربية، خاصة في مليحة. يستند الكتاب إلى الاكتشافات الأثرية والقطع الأثرية المثيرة — مثل العملات التي يشار إليها بعملات أبييل التي تشير إلى وجود سلالة من الملكات العربيات التي كانت أسماؤهن منقوشة على العملات التي تم اكتشافها في مليحة. الكتاب منشور من قبل روايات، العلامة الأدبية لمجموعة كلمات.

يتبع السرد رحلة فكرية وتجريبية لاستكشاف هويتها الثقافية من خلال السفر وتسلق الجبال، بالإضافة إلى دراسات متعمقة في مجال تخصصها؛ علم الآثار. يستكشف الكتاب أيضًا تاريخ وثقافة مليحة المحلية، إلى جانب التراث الاجتماعي والإنساني والثقافي المتنوع الذي تمثله.

من خلال هذه الرحلة، تجمع الشيخة بدور بين الذاكرة الشخصية والجماعية بالإضافة إلى البحث العلمي لتسليط الضوء على دور النساء العربيات في التاريخ المبكر، كما يتضح من الممالك التي حكمتها النساء في عصور مختلفة.

يسلط العمل الضوء على عدة ملكات عربيات بارزات، بما في ذلك الملكة زنوبيا وملكة سبأ وملكات القمر في سبأ والملكة شمس، ويختتم باقتراح خريطة كارتوغرافية توضح توزيع هذه الملكات العربيات والممالك التي قادتها عبر شبه الجزيرة العربية. بدافع طموح علمي ورؤية ثقافية، يدعو الكتاب القراء لإعادة قراءة التاريخ العربي من خلال نهج جديد.

إلى جانب القطع الأثرية المستخرجة، يتم وضع مراجع من النصوص الأدبية والشعرية العربية القديمة، على سبيل المثال، أعمال المتنبي وأبو نواس، جنبًا إلى جنب مع أصوات عالمية مثل فيديريكو لوركا وجوزيف كامبل. كما تستشهد الشيخة بدور بالنصوص الدينية والتراث الصوفي التي تثري محتوى الكتاب بشكل أكبر.