ليس "ضعف التزام".. موظفو الإمارات يطالبون بمرونة العمل أثناء العواصف

مع هطول الأمطار الغزيرة على دولة الإمارات، يحث العمال أصحاب العمل على السماح لهم بالعمل من المنزل، خاصة أولئك الذين يشغلون أدوارًا لا تتطلب الحضور الفعلي. بالنسبة للكثيرين، فإن التنقل اليومي أثناء العاصفة ليس مجرد إزعاج؛ بل هو خطر يقولون إنه لا ينبغي عليهم تحمله.

يقول العديد من العمال إن المديرين المباشرين غالبًا ما يتجاهلون ترتيبات العمل المرنة ويعتبرون العمل عن بعد علامة على ضعف الالتزام، حتى عندما تكون الطرق خطرة والظروف تجعل التنقل محفوفًا بالمخاطر.

وقد أثار هذا نقاشًا أوسع بين القوى العاملة، مع وجود وجهات نظر مختلفة حول أفضل طريقة للموازنة بين مخاوف السلامة والاحتياجات التشغيلية خلال الظروف الجوية القاسية.