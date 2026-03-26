ليس "ضعف التزام".. موظفو الإمارات يطالبون بمرونة العمل أثناء العواصف

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة للحصول على آخر التحديثات بينما تتعامل الإمارات مع الأمطار الغزيرة والظروف الجوية غير المستقرة.]
مع هطول الأمطار الغزيرة على دولة الإمارات، يحث العمال أصحاب العمل على السماح لهم بالعمل من المنزل، خاصة أولئك الذين يشغلون أدوارًا لا تتطلب الحضور الفعلي. بالنسبة للكثيرين، فإن التنقل اليومي أثناء العاصفة ليس مجرد إزعاج؛ بل هو خطر يقولون إنه لا ينبغي عليهم تحمله.
يقول العديد من العمال إن المديرين المباشرين غالبًا ما يتجاهلون ترتيبات العمل المرنة ويعتبرون العمل عن بعد علامة على ضعف الالتزام، حتى عندما تكون الطرق خطرة والظروف تجعل التنقل محفوفًا بالمخاطر.
وقد أثار هذا نقاشًا أوسع بين القوى العاملة، مع وجود وجهات نظر مختلفة حول أفضل طريقة للموازنة بين مخاوف السلامة والاحتياجات التشغيلية خلال الظروف الجوية القاسية.
قال العديد من الموظفين إن التنقل أثناء الأمطار الغزيرة والشوارع المغمورة بالمياه يمكن أن يكون صعبًا، مما يسلط الضوء على الصعوبات العملية والضغط الإضافي، خاصة عندما يمكن إنجاز المهام عن بعد.
"لقد أعلنت الحكومة مشكورة عن اعتماد العمل عن بعد أو الساعات المرنة للوظائف التي تسمح بذلك، للحفاظ على سلامة الجميع خلال الظروف الجوية الحالية. لسوء الحظ، لا تزال بعض كيانات ومؤسسات القطاع الخاص تطلب من الموظفين الحضور فعليًا، على الرغم من أن الطرق في بعض المناطق غمرتها المياه وأصبحت خطرة على السائقين،" قال AR، أحد الموظفين.
أكد AR أن الإصرار على الحضور الفعلي عندما يمكن إنجاز العمل عن بعد دون التأثير على العمليات أمر محير. “هذا القرار لا يضع الموظف تحت ضغط جسدي ونفسي فحسب، بل قد يعرضه أيضًا لمواقف خطيرة تهدد سلامته على الطريق. نأمل أن تسلط السلطات المعنية الضوء على هذه القضية وتناشد الشركات الخاصة إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والإنسانية والمسؤولية فوق كل شيء آخر.”
رددت MG هذا الشعور، مشيرة إلى أن العمل عن بعد مفضل في الظروف الحالية. “إنه يوفر الجهد والوقت، ويزيد الإنتاجية دون أي تعطيل تسببه الظروف الحالية،” قالت.
ومع ذلك، أشارت إلى عيب حاسم في التنفيذ، “ترسل إدارات الإدارة والموارد البشرية تعميمات للعمل عن بعد، لكن المديرين المباشرين يرفضون ذلك تحديدًا ويربطونه بالإهمال.”
تعتقد MG أنه إذا كان العمل عن بعد لا يعيق الإنتاجية، فيجب تبنيه. “إذا فرضت الحكومة ذلك وربطته بمعدل إنجاز الموظف، فيجب إلزام المؤسسات بتطبيقه دون نقاش.”
سلطت SA الضوء على التأثير الأوسع لإجبار الموظفين على التنقل أثناء سوء الأحوال الجوية. وأوضحت قائلة: “إنه القرار المناسب في ظل الظروف الحالية لأنه يحافظ على سلامة الموظفين ويقلل المخاطر، مع ضمان استمرارية العمل دون انقطاع.”
وأضافت: “خاصة بالنسبة للجهات التي تسمح طبيعة عملها بالعمل عن بعد، فإنه يقلل من حركة المرور في الشوارع حتى تتمكن قوات الأمن من التركيز على مشاكل محددة. عندما يتنقل الجميع، يصبح الأمر فوضوياً ويضع ضغطاً هائلاً على الشرطة وخدمات الإسعاف وغيرها.”
أشارت SA إلى أنه بينما أصبح العمل عن بعد خياراً أساسياً بدلاً من رفاهية في هذه الظروف، إلا أن تطبيقه كان غير متسق.
“كانت بعض الجهات مرنة وسريعة في تطبيقه، بينما تأخرت جهات أخرى أو كانت متحفظة بسبب طبيعة عملها أو سوء التجهيزات. وقد أثر ذلك على الناس، خاصة في الوضع الحالي - فقط انظر إلى الشوارع وستعرف. لقد وضع ضغطاً على الشرطة لمساعدة الناس، وبالطبع، تأثر الناس بالحوادث أو تعطل سياراتهم على الطريق.”
بالنسبة لبعض الموظفين، تتجاوز فوائد العمل عن بعد حالات الطوارئ. تعتمد HA، التي تعمل في بنك، بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية العرضية لعملها. وهي تدعو إلى تحول أكثر ديمومة في ثقافة العمل.
قالت: “من وجهة نظري، نظام العمل عن بعد مهم جداً بسبب تأثيره الإيجابي على زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل أكثر راحة.” وأضافت: “كما أنه يخفف من التوتر الناتج عن الازدحام المروري اليومي أثناء التنقل من وإلى العمل.”
تعتقد أن تطبيق العمل عن بعد ليوم أو يومين في الأسبوع يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. “إنه يمنح الموظف توازناً أفضل بين العمل والحياة ويزيد من شعوره بالتقدير، مما ينعكس إيجاباً على أدائه وإبداعه والتزامه في العمل. العمل عن بعد ليس مجرد راحة؛ بل هو أيضاً تقدير حقيقي لجهد الموظف ووقته، خاصة مع ساعات العمل الطويلة.”
تأمل HA أن يتم اعتماد هذا النظام كسياسة عامة في جميع الشركات والجهات لجميع الموظفين الذين تسمح طبيعة عملهم بذلك.
وافقت MHA على ذلك، معتبرة تطبيق العمل عن بعد خطوة مهمة وإيجابية. وقالت: “إنه يساهم في حماية الموظفين وضمان استمرارية العمل دون انقطاع، وهذا ينطبق على مختلف الظروف الطارئة مثل سوء الأحوال الجوية أو الأمطار أو الأزمات الصحية.”
وأضافت، “لتطوير هذا النظام، من المهم وضع خطط واضحة، وتحديد المهام بدقة، وتوفير تقنيات اتصال فعالة، وتعزيز وعي الموظفين’ بكيفية إدارة العمل من المنزل بكفاءة وجودة عالية.”