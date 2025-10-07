ليس بديلاً بل معززاً: الإمارات تفتح الباب لسينما الذكاء الاصطناعي وتؤكد أن "القصة والشعور" أهم من الأداة

لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على كتابة النصوص فحسب؛ بل أصبح يخرج ويحرّك ويعدّل أفلاماً كاملة. من مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي القصيرة إلى الأفلام التجريبية الطويلة، تبرز السينما المولّدة بالذكاء الاصطناعي كواحدة من أحدث حدود سرد القصص، مثيرة تساؤلات حول التكلفة والإبداع وحتى التأثير المناخي.

وخلال إطلاق "جائزة الأفلام بالذكاء الاصطناعي" بقيمة مليون دولار في دبي، والتي تُعد جزءاً من قمة "مليار متابع" المقبلة، وصف خبراء الصناعة المدى الذي وصلت إليه التكنولوجيا. وتشمل المسابقة أفلاماً قصيرة يتم توليد ما لا يقل عن 70% من محتواها باستخدام أدوات "جوجل جيمناي"، مثل (Veo) و (Imagen) و (Flow).

بالنسبة لـ نجيب جرار، المدير الإقليمي للمنتجات والتسويق في "جوجل" للشرق الأوسط وأفريقيا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل صانعي الأفلام؛ بل يوسع ما يمكنهم القيام به. وقال: "إنه مثل أي فيلم أو إنتاج، يتطلب تكاليف. هناك تكلفة للمُبدع، للمُعدّل، للكمبيوتر، ولاستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. الأمر يعتمد على رؤية راوي القصة".

وأضاف أن التكلفة ليست هي ما يحدد نجاح الفيلم. وقال: "لقد شاهدنا جميعاً أفلاماً كلفت مئات الملايين من الدولارات وفشلت في تقديم القصة أو التأثير الذي حققته أفلام أصغر وأبسط. لهذا السبب، فإن الإبداع والاتصال العاطفي أهم من الميزانية".

نوع جديد من الإنتاج السينمائي

يتم إنشاء الأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي من خلال مزيج من الموجهات النصية، وتوليد الصور، وتوليف الصوت، وأدوات التحرير. ويمكن إدارة العملية بواسطة شخص واحد أو فريق صغير، اعتماداً على مدى تعقيد القصة. وقارن جرار الأمر بظهور الأدوات الرقمية مثل (Photoshop) أو (AutoCAD) لأول مرة.

وقال: "إنها لم تحل محل الفنانين أو المهندسين المعماريين. بل ساعدتهم على العمل بشكل أسرع والتعاون بشكل أفضل. الذكاء الاصطناعي هو الشيء نفسه؛ إنه أداة لمساعدة المبدعين على وضع النماذج الأولية ومشاركة الأفكار بكفاءة أكبر".

وقال بعض مبدعي الذكاء الاصطناعي إنه في حين أن عملية الإنتاج أسرع، إلا أنها أبعد ما تكون عن أن تكون بلا جهد. فهم لا يزالون يقضون ساعات في تحسين الموجهات، وتعديل التناقضات البصرية، وتشكيل القصة. وأكد جرار: "أنت لا تزال المخرج. الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الإبداع، بل يضخمه".

هل يمكن لأفلام الذكاء الاصطناعي أن تجد جمهوراً؟

على الرغم من الشكوك، بدأت مقاطع الفيديو المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفعل في اكتساب الزخم عبر الإنترنت. وقال علي مفتاح، صانع أفلام مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي، لـ "الخليج تايمز"، إن الجماهير اليوم أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى على الأشكال غير التقليدية.

وقال صانع الأفلام: "هناك اتجاه حالياً لمقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي حيث 'يتحدث' الأطفال الرضع عن ساعاتهم الأولى في الحياة، ويشاهدها الملايين. يستمتع الناس بأي شيء يتحدى خيالهم. بالطبع، سيظل الجمهور يقدر دائماً السينما الأصيلة والمصنوعة بشرياً، ولكن هذا لا يعني أنهم سيرفضون تلك المولّدة بالذكاء الاصطناعي. إنه مجرد شكل جديد من أشكال السرد القصصي".

بالنسبة للبعض في صناعة السينما التقليدية، كانت تجربة الذكاء الاصطناعي نقطة تحول. قال المنتج المقيم في دبي كريم السعدي، الذي أمضى أكثر من عقدين في العمل على الإعلانات والأفلام المستقلة، إنه كان متشككاً في البداية بشأن التكنولوجيا.

وقال: "اعتقدت أن الذكاء الاصطناعي سيزيل جوهر صناعة الأفلام، والفوضى، والعمل الجماعي، واللمسة البشرية. لكن بعد تجربة بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، أدركت أنها لا تحل محلنا، بل تزيل الحواجز. يمكنني تصور المشاهد بشكل أسرع، واختبار أفكار الإضاءة، وتقليل وقت ما قبل الإنتاج بأيام".

وقال السعدي إنه يستخدم الآن الذكاء الاصطناعي لتطوير المفاهيم ونماذج التحرير قبل جلب فريقه للإنتاج الكامل. وأضاف: "لقد أصبح جزءاً من سير عملي. لم أعد أخشاه. الشيء الوحيد الذي لا يزال يهم هو الذوق والقصة والتوقيت؛ لا توجد أداة يمكنها أتمتة ذلك".

أشار مبدعو الذكاء الاصطناعي إلى أن التوزيع يحدث بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات مثل يوتيوب وتيك توك، حيث تكافئ الخوارزميات الحداثة والقابلية للمشاركة. ومع تزايد إمكانية الوصول إلى أدوات صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي، يتوقع البعض أن تظهر هذه الأعمال قريباً في مهرجانات الأفلام أو حتى في دور السينما.

التساؤل البيئي

لكن صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي تأتي مع طبقة أخرى من القلق، وهي تكلفتها البيئية. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق قوة حوسبة كبيرة، مما يترجم إلى استهلاك عالٍ للطاقة. وتشير بعض الدراسات إلى أن تدريب نموذج متقدم واحد يمكن أن يولد قدراً من الكربون يعادل ما تولده عدة سيارات على مدى عمرها الافتراضي.

ومع ذلك، قال المؤيدون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل الهدر في الإنتاج السينمائي التقليدي عن طريق الحد من السفر وبناء الديكورات واستخدام المعدات. وقال أحد صانعي الأفلام: "إذا تمكن المبدع من إنتاج مشهد كامل دون السفر بطاقم العمل إلى نصف الكرة الأرضية، فهذا مكسب. الأمر كله يتعلق بمدى مسؤوليتنا في استخدامه".

بالنسبة لجرار، لن يحل الذكاء الاصطناعي محل الممثلين أو صناعة الأفلام التقليدية. وقال: "في نهاية المطاف، هو فن سرد القصص والعواطف التي يثيرها. وسواء جاء ذلك من ممثل، أو رسوم متحركة، أو شيء مولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، فالمهم هو أن يشعر الجمهور بشيء".

مع تجربة المزيد من المبدعين للذكاء الاصطناعي، قد تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الفن البشري والآلي بشكل أكبر. ولكن كما قال جرار: "الوسط بحد ذاته لا يهم. ما يهم هو ما تجعلك القصة تشعر به".