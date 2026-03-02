ليست مجرد فصول افتراضية.. مدارس الإمارات "حصون للدعم النفسي"

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

يؤكد القادة التربويون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أنهم يحافظون على الرعاية الرعوية المستمرة، وخطوط الاتصال المفتوحة، والتأكيد على تدابير السلامة لمساعدة الطلاب والعائلات على تجاوز هذه الفترة بثقة وهدوء.

مع استمرار الصراع الأوسع الذي يشمل الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، تحولت المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى التعلم عن بعد هذا الأسبوع في جهد مُدار بعناية لإعطاء الأولوية لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الاستمرارية الأكاديمية.

تأتي هذه الخطوة من قبل السلطات التعليمية من 2 إلى 4 مارس كجزء من الإجراءات الاحترازية استجابة للتطورات الإقليمية التي أدت إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتغييرات مؤقتة في روتين التعلم في جميع أنحاء البلاد.

في صميم استجابة المعلمين يكمن التركيز ليس فقط على الجوانب اللوجستية ولكن على رفاهية الطلاب الذين يتعاملون مع بيئة إخبارية تهيمن عليها أحداث جيوسياسية معقدة.

إرشادات التوعية

تدعم بعض مدارس الإمارات بشكل خاص طلابها الأصغر سنًا، من رياض الأطفال حتى الصف الخامس، إدراكًا منها أن الأطفال في هذه الفئة العمرية قد يواجهون صعوبة في معالجة الأخبار المتعلقة بالتوترات الإقليمية.

قال برامود ماهاجان، مدير المدرسة الهندية بالشارقة، إن المعلمين يبدأون فصولهم الدراسية عبر الإنترنت بكلمات طمأنة متعمدة.

“يبدأ المعلمون الفصول الدراسية عبر الإنترنت، مؤكدين للطلاب أن الأطفال آمنون وليس لديهم ما يدعو للقلق،" قال، مضيفًا أن الرفاهية العاطفية تُعطى الأولوية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الأكاديمية.

وأشار إلى أن أخصائي علم النفس بالمدرسة أعد أيضًا وثيقة إرشادية للآباء. “لقد أعد أخصائي علم النفس بالمدرسة أيضًا وثيقة للآباء تم فيها تحديد بعض الأمور التي يجب فعلها وتجنبها.”

“تشجع الإرشادات الآباء على عدم السماح للأطفال بمشاهدة البرامج التلفزيونية المتعلقة بالحرب، ومراقبة التغيرات السلوكية بلطف مثل البكاء غير المعتاد أو الحديث المتكرر عن الحرب واعتراض الصواريخ، وتعزيز الهدوء والطمأنينة باستمرار في المنزل،” أضاف.

الموازنة بين السلامة والاستقرار

أكد نيكولاس براين، نائب الرئيس التنفيذي والمدير/الرئيس التنفيذي لكلية جميرا – دبي، أيضًا على كيفية تعامل المدارس مع الوضع بعناية.

“نواصل مراقبة التطورات عن كثب، مع وضع السلامة والرفاهية في مقدمة جميع القرارات. سيتم إبقاء أولياء الأمور والطلاب على اطلاع بأي تحديثات تؤثر على عمليات المدرسة أو جداول التعلم... أولويتنا هي تقليل القلق، وتعزيز الشعور بالأمان، وضمان شعور الطلاب بالدعم أكاديميًا وعاطفيًا.”

أكد براين أن استمرارية التعلم هي هدف رئيسي، حيث تقوم المدارس بتعديل جداول التقييم عند الحاجة لتجنب أي تعطيل.

“ستستمر استمرارية التعلم والتقييم المستمر وفقًا لمتطلبات المناهج الدراسية،” قال، مشيرًا إلى أن المدارس تتواصل مباشرة مع العائلات بشأن الجداول الزمنية المحددة والتنسيقات والاعتبارات.

بالنسبة للعديد من العائلات، كان التحول إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت عمليًا ومطمئنًا. سلطت مجموعة جيمس للتعليم، وهي إحدى أكبر مجموعات المدارس الخاصة في الإمارات العربية المتحدة’، الضوء على استعدادها، قائلة إن منصاتها الرقمية الحالية وبروتوكولات الاستجابة للطوارئ تسمح بانتقال سلس بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد عند الحاجة.

تم تزويد المعلمين بإرشادات حول كيفية مناقشة الوضع مع الطلاب بطرق مناسبة لأعمارهم.

وأضاف براين، “الرسالة للأطفال هي: الكبار مسيطرون، السلامة هي الأولوية، والتعلم مستمر.”

الحفاظ على الهيكل والمشاركة

شاركت سيما عمر، مديرة مدرسة ديوفال في دبي، كيف يحافظ المعلمون على مشاركة التلاميذ خلال فترة التعلم عن بعد.

“يتم تقديم التعلم عن بعد بشكل أساسي من خلال جلسات مباشرة عبر الإنترنت للحفاظ على الهيكل والمشاركة والتواصل مع المعلمين. يتم دعم ذلك بموارد غير متزامنة مثل الشروحات المسجلة والواجبات والمهام التدريبية لتوفير المرونة للعائلات إذا لزم الأمر.”

أشارت عمر إلى أن الوضع لا يزال يخضع للمراقبة عن كثب وأن المدرسة ستكيف نهجها بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية مع ضمان استمرار التعلم في “بيئة آمنة وداعمة".