ليال مباركة وطرق آمنة.. إرشادات شرطة دبي للمصلين في "التهجد"

تم تكثيف الدوريات المرورية بالقرب من المساجد خلال الأيام العشر الأواخر من رمضان لتنظيم الحركة ومراقبة المخالفين الذين يركنون مركباتهم بشكل غير قانوني خلال صلوات الليل الخاصة.

تحذر شرطة دبي المصلين المتجهين إلى المساجد لأداء صلاتي التراويح والتهجد في الأيام العشر الأواخر من رمضان بضرورة ركن مركباتهم في الأماكن المخصصة لضمان انسيابية حركة المرور ومنع الازدحام.

في بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت السلطة إن المخالفات تسبب الازدحام، وتعطل حركة المركبات، وتشكل مخاطر على المصلين.

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، على ضرورة الالتزام بقوانين المرور وتجنب إعاقة الطرق العامة أو مداخل المنازل، مشيراً إلى أن ركن السكان لسياراتهم بشكل عشوائي يمكن أن يعيق وصول مركبات الطوارئ والإسعاف، مما يؤدي إلى حوادث ودهس، ويعرض الأرواح للخطر.

خلال رمضان، يؤدي المصلون صلوات التراويح الخاصة بعد صلاة العشاء الليلية مباشرة. وخلال الأيام العشر الأواخر من الشهر، تستضيف العديد من المساجد صلوات التهجد في منتصف الليل. تحمل هذه الأيام أهمية خاصة، لأنه وفقًا للمعتقد الإسلامي، تقع ليلة القدر — الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم لأول مرة — خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من أن التاريخ الدقيق لذلك غير معروف، إلا أنه يُعتقد أنه يقع خلال الليالي الفردية من الشهر. الصلاة خلال هذه الليلة تعادل الصلاة لمدة 83 عامًا.

اختر أماكن آمنة للصلاة

عندما تكون المساجد مكتظة، يلجأ العديد من المصلين إلى الصلاة خارج المسجد أو في الشارع. حث العميد بن سويدان المصلين على اختيار أماكن آمنة لصلوات التراويح والتهجد خلال الأيام العشر الأواخر من رمضان، وتجنب الصلاة في الشوارع القريبة من المساجد لمنع الحوادث. وشدد على أهمية التعاون مع ضباط المرور لضمان بيئة صلاة آمنة ومريحة للجميع.

وشدد كذلك على أن شرطة دبي ستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بما يتماشى مع أنظمة المرور، مؤكداً التزام القوة's بضمان راحة مستخدمي الطريق خلال شهر رمضان من خلال إدارة تدفق حركة المرور، وتقليل الازدحام، وتنظيم مواقف قاعات الصلاة، وتسهيل الدخول والخروج الآمن للمصلين.