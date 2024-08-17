"لوفر أبوظبي" يعيد اختراع المتحف العالمي عربياً
إن التجول في صالات العرض الدائمة لمتحف اللوفر أبوظبي يشبه التواجد في آلة الزمن، فمن الأشياء المادية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى روائع عصر النهضة إلى الأعمال الفنية المعاصرة، فإن التجول في متحف اللوفر يذكرنا بأسباب احتياج البشرية إلى الفن. ففي الفن نستطيع أن نرسم خريطة لتطورنا، ونوثق التغيرات المجتمعية، ونسجل وجهات نظرنا. وفي حين أن متحف اللوفر في باريس مؤسسة مرموقة بالفعل، فإن مساهمته في التاريخ لا تُقاس، فإن فرع متحف اللوفر في أبوظبي كان له دور فعال في فتح نافذة جديدة للنظر إلى الشرق الأوسط.
وعلى مدى سبع سنوات، وبصفته الرجل الذي يتولى إدارة متحف اللوفر أبوظبي، شهد "مانويل راباتيه" تطور فرع الشرق الأوسط من المتحف الشهير إلى معلم إقليمي. من فهم وتلبية احتياجات الفنانين المحليين إلى عرض بعض الأعمال الفنية الأكثر شهرة، فقد اكتملت دائرة اللوفر أبوظبي عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على الفن. ويتحدث راباتيه، الذي بدأ حياته المهنية مع اللوفر في باريس، مطولاً عن إيجاد التوازن بين الفن الكلاسيكي والمعاصر والطرق الأحدث للتفاعل مع الجماهير:
منذ توليك منصب مدير متحف اللوفر أبوظبي حتى الآن، كيف ترسم خريطة تطور المتحف؟
أصبحت مديراً للمشروع في عام 2016 وشاركت فيه منذ عام 2008. لقد شهدت تطوره من مجرد مشروع إلى متحف مفتوح للجمهور. هذه هي اللحظات التي يتحول فيها المشروع إلى مؤسسة حقيقية. بمجرد افتتاحه، ركزنا على المعارض، وطورنا المجموعات، وتواصلنا مع المزيد من الناس. إنها قصة تطور مستمر.
لقد أصبح المتحف اليوم أقوى من حيث السرد، وفي البرمجة، وعرض الأعمال الفنية، وفي الطلب. فقد زاره 1.2 مليون شخص العام الماضي من مختلف أنحاء المنطقة والعالم وأصبح أحد أكثر المتاحف زيارةً في العالم، حيث صنفته صحيفة الفن في المرتبة 52 في عام 2024. لقد شهدنا نجاحًا من حيث عدد الزوار وحققنا التوازن الصحيح بين الجودة والكمية. كما أحب التوازن الذي تمكن المتحف من تحقيقه من حيث جذب العائلات الإماراتية والشباب والسياح. (بلغت نسبة الزوار الدوليين 72 في المائة، وبلغت نسبة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة 28 في المائة من عدد الزوار).
كما كان المتحف في الثالثة من العمر عندما ضرب الوباء. لذا، أتيحت لي الفرصة لافتتاح المتحف ليس مرة واحدة بل مرتين. وأعدنا افتتاحه في غضون 100 يوم ولم نغلقه مرة أخرى، وهو أمر لا تستطيع المتاحف في أجزاء أخرى من العالم أن تفعله. لقد أبقينا البرامج مفتوحة، واستمررنا في العرض للزائرين، وتمكنا من مراقبة عدد الزوار دون المساومة على السلامة.
ما هو الأثر الذي أحدثته في توسيع نطاق الفرص للفنانين المحليين؟
لقد فتحنا المتحف للوصول إلى الفن كمصدر للإلهام. وباعتبارنا مؤسسة، فإننا نتعامل مع 10000 عام من التاريخ. ويقع الفن المعاصر في نهاية المتحف، لأن مجموعة المعرض الدائمة مرتبة زمنيًا. والفن المعاصر جزء من القصة العالمية لأبو ظبي. لقد نجحنا دائمًا في سرد قصة العالم محليًا من خلال الفن. نحن مؤسسة عالمية، ولكن يتعين علينا التعامل مع المنطقة، وهو أمر مهم للغاية في قصة العالم.
أحد أهم مشاريعنا للفنانين المعاصرين العاملين هنا هو معرض "فن هنا" في متحف اللوفر أبوظبي، وهو معرض جميل (في عامه الرابع) ويضم أعمالاً فنية معاصرة تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المناسبة. في كل مرة، نحصل على لجنة تحكيم دولية لاختيار أفضل عمل فني. لدينا أمناء يعملون عن كثب مع فنانين مختارين لمعرفة أفضل طريقة لعرض الأعمال الفنية.
وسوف يواجه أي شخص في مثل وضعك أيضًا مسألة الموازنة بين الأعمال الفنية الكلاسيكية والأعمال الفنية الحديثة.
إننا نستمد المساعدة من قوة السرد العالمي الذي أعيد اختراعه في أبو ظبي. إن متحف اللوفر أبو ظبي هو أول متحف عالمي في العالم العربي، وهذا يعني أننا مرتبطون بتاريخ قديم جدًا للمتحف الموسوعي العالمي، والذي تم تطويره بشكل أساسي في الغرب. ولكن هذا النموذج أعيد اختراعه في قلب العالم العربي. نحن نركز على الاتصال والسرد. لدينا قسم للوحات، وداخل هذا القسم، لديك لوحات إيطالية وهولندية وفرنسية.
في أبو ظبي، لدينا نهج زمني، وهو أشبه بالجلوس في آلة الزمن، حيث تمشي عبر الزمن لترى الحضارة تتطور وتتبادل الحوار، وترى هذا من خلال الفن. إنه أمر منظم للغاية أن نتبع هذا النهج الأنثروبولوجي. نحن نحتضن 10000 عام من التاريخ. نحن متحف للأشياء، وننظر إلى الإنتاج المادي للإنسانية. إنه يعرض استمرار الإبداع. وهذا يساعد على إيجاد التوازن. كلما تقدمت أكثر، كلما تسارع الوقت. إن مضاعفة التقنيات والآليات هي القصة والإطار الذي نعمل به. في جميع معارضنا، هناك صلة بالفن المعاصر، وهو موجود حاليًا في القسم الأخير من المعارض الدائمة.
كيف أثر التحول الرقمي على الفن؟
هناك مفارقة صغيرة هنا. فنحن متحف للأشياء. ومن الطبيعي أن نبني مجموعة يمكن اعتبارها مجموعة تابعة لأبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة. وجزء من هذه المجموعة مقترضة من متاحف فرنسية وأخرى من شركائنا في مختلف أنحاء العالم. ونريد أن نستخدم التكنولوجيا بطريقة تعزز علاقتنا بالأعمال الفنية. وينبغي أن تكون الأدوات الرقمية قادرة على المساعدة في القيام بذلك.
إن تطبيق متحف اللوفر أبو ظبي يشبه المرشد الشخصي. ما نوع الجولة التي أريدها؟ هل أريد أن أرى كل شيء في 30 دقيقة؟ هل أريد أن أستمع إلى قصة مصاحبة لكل عمل فني؟ إنه يسمح لك بالتنقل بين الأعمال الفنية بالطريقة التي تريدها. إن التعزيز الذي يمكن تحقيقه باستخدام التكنولوجيا لا مثيل له. يمكن استخدامه أيضًا كوسيلة لإنشاء ألعاب جديدة تجذب الزوار الصغار، مثل Secret of the Dome Stars التي تستخدم ثعلبًا رمليًا متحركًا، Volpi، لتوجيه الزوار أثناء النظر إلى العمل الفني.
في العقد الماضي، كان هناك وعي متزايد في المنطقة بأهمية الفن في تعزيز الدبلوماسية الثقافية. كيف يتم ذلك؟
صحيح أن المتاحف والمشاركة الثقافية تلعبان دوراً في صياغة الصورة التي تبثها الأمة للعالم. وفي حالتنا، فإن الجميل في الأمر هو أنها نقطة التقاء دولتين - فرنسا والإمارات العربية المتحدة. وكلتاهما تريدان بث التزامهما بالحوار حول الثقافة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لدولة مثل الإمارات العربية المتحدة أن تمتلك هذا النظام البيئي الثقافي الغني. إن وجود مجموعة من المتاحف في جميع أنحاء المنطقة هو تضخيم لحيوية البلاد في هذه اللحظة. إنه استثمار في النسيج الاجتماعي للبلاد.
تُعَد منطقة السعديات الثقافية نقطة تحول في الدبلوماسية الثقافية، حيث تقع المؤسسات الثقافية ذات المستوى العالمي على مسافة قريبة. ويُعَد متحف اللوفر أبوظبي أداة رائعة للتنقل عبر العولمة بالنسبة للإماراتيين والأشخاص الذين يعيشون هنا. وبغض النظر عن الجزء الذي تنتمي إليه من العالم، ستجد شيئًا يتحدث إليك. وهذه القدرة على التواصل مع قصة العالم مهمة. ونحن نعمل مع دائرة الثقافة والسياحة، التي ترعى أيضًا برنامجًا رائعًا للفنون والثقافة. وربما نكون أحد رواد أسطول مهم من المؤسسات الثقافية.
ما هي بعض ممارسات التنظيم المعاصرة التي جلبتها إلى متحف اللوفر أبوظبي؟
كان العنصر الرئيسي هو إزالة الحواجز بين المعارف. ففي نفس المعرض، ستجد أعمالاً فنية من حضارات مختلفة لها سمات مشتركة. وهذا أمر مبتكر للغاية، وقد اخترع هنا. كما أن استخدام عناصر الألعاب والترفيه التعليمي في سرد القصص في المتحف أمر فريد من نوعه. نحن متحف جديد للغاية. وكان علينا تسريع بعض العمليات. وهذه الطريقة في تضخيم التجربة هي أيضًا طريقة جديدة للنظر إلى الفن. فمعظم المتاحف الوطنية لديها لغة أو لغتان على أفضل تقدير - لغة البلد وأخرى - لتكون ترحيبية. وفي حالتنا، منذ اليوم الأول، احتضنا أكبر عدد ممكن من اللغات. وهذه طريقة جديدة لتنظيم تجربة المتحف لجمهور دولي.
هل تتوقع استخدام الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالتنظيم؟
إن الذكاء الاصطناعي ليس وسيلة جديدة للتنظيم، بل وسيلة لتنظيم التجربة. فخلف كل تسارع في التكنولوجيا، نحتاج إلى فهم التحول الدقيق الذي سيحدث. فالتصوير الفوتوغرافي، على سبيل المثال، لم يقتل الرسم. بل إنه في الواقع دعم بعض الرسامين. ومن الواضح كيف سيغير الذكاء الاصطناعي حياة الناس من حيث البحث وتحليل البيانات، ولكن من غير الواضح كيف سيعزز الفن.
غالبًا ما يُقال لنا إن الشباب منفصلون عن الفن. ما هي الخطوات التي اتخذتها بوعي لجذب جمهور الجيل Z؟
ولأننا لسنا متحفًا كلاسيكيًا، فإن لدينا عددًا جيدًا من زوار الجيل Z والجيل Alpha. هناك العديد من الأشياء التي نقوم بها والتي تجذب انتباه الشباب. ومن الأمثلة على ذلك الألعاب الإلكترونية. بالطبع، المتحف هو مكان للسلطة نظرًا لأهمية الأعمال الفنية والمعرفة. ولكن حتى في هذا المكان من السلطة، يمكنك بناء تجاربك الخاصة. يمكنك في الوقت نفسه أن تكون نفسك فقط، وهو ما يبحث عنه الجيل الجديد. إنهم يرفضون النموذج المفروض مسبقًا. يهتم الجيل Z باليقظة وجودة الحياة. المتحف هو مساحة تأملية للتأمل.
إنهم يريدون الاستدامة ويهتمون بالمناخ. ونحن ندافع عن نفس القيم. لقد أنقذنا المتحف الوطني للسلاحف. وتأتي العائلات لمشاهدتها. في العام الأول الذي أطلقنا فيه سراح السلاحف، عادت واحدة منها بعد يوم واحد ( يضحك ).
لا توجد استراتيجية متكاملة واحدة، بل مجموعة من الأفكار. ولأننا مؤسسة عمرها سبع سنوات، فقد تبنينا هذه القيم الحديثة. نحن حلقة الوصل بين بقية العالم وما تقدمه أبوظبي.
ما هي أبرز الأحداث لبقية العام؟
الأشهر القليلة القادمة مهمة جدًا. في سبتمبر، سنعرض هذا الصاروخ الصغير الذي أخذه سلطان النيادي معه إلى الفضاء (إنه من محبي تان تان ). لقد أقمنا ذات مرة معرضًا بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. رأى أن لدينا صاروخًا كبيرًا مثبتًا وقال، "سأحضر لك صاروخي" ( يضحك ). وعاد وأحضر هذا. سنعرض الصاروخ الذي ذهب إلى الفضاء. سينطلق معرض Art Here في سبتمبر. سنستضيف معرضًا جميلًا عن ما بعد الانطباعية في أكتوبر. في نوفمبر، ستذهب لوحة القديس يوحنا المعمدان لليوناردو دافنشي ولكننا سنحصل على تحفة فنية إسلامية من متحف اللوفر، علبة المغيرة . ثم لدينا ملوك وملكات أفريقيا ، والذي سيكون أحد أكبر المعارض حول الفن الأفريقي.