"لوفر أبوظبي" يعيد اختراع المتحف العالمي عربياً

في أبو ظبي، لدينا نهج زمني، وهو أشبه بالجلوس في آلة الزمن، حيث تمشي عبر الزمن لترى الحضارة تتطور وتتبادل الحوار، وترى هذا من خلال الفن. إنه أمر منظم للغاية أن نتبع هذا النهج الأنثروبولوجي. نحن نحتضن 10000 عام من التاريخ. نحن متحف للأشياء، وننظر إلى الإنتاج المادي للإنسانية. إنه يعرض استمرار الإبداع. وهذا يساعد على إيجاد التوازن. كلما تقدمت أكثر، كلما تسارع الوقت. إن مضاعفة التقنيات والآليات هي القصة والإطار الذي نعمل به. في جميع معارضنا، هناك صلة بالفن المعاصر، وهو موجود حاليًا في القسم الأخير من المعارض الدائمة.