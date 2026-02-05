"لوسي" في أبوظبي.. رحلة 3 ملايين سنة في جزيرة السعديات

يبلغ عمر لوسي 3.2 مليون سنة، وهي صغيرة بما يكفي ليكون طولها يزيد قليلاً عن متر واحد، ومع ذلك فهي محورية لأحد أكبر الأسئلة في العلم: كيف بدأ البشر.

هذه الأحفورة المشهورة عالميًا معروضة الآن في أبوظبي، مما يتيح للزوار رؤية أحد أهم الاكتشافات في علم الأنثروبولوجيا عن كثب. الأحفورة، المعروفة رسميًا باسم Australopithecus afarensis، هي قطعة مركزية في متحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي الذي افتتح حديثًا في جزيرة السعديات، بجوار اللوفر.

تم الحفاظ على حوالي 40 بالمائة من هيكل لوسي's العظمي، وهو كامل بشكل غير عادي لبقايا بهذا القدم. يتم عرض الأحفورة كجزء من معرض قصة الإنسان.

بالنسبة للعلماء، تتجاوز أهمية لوسي' شهرتها بكثير؛ ف bonesها تحتوي على أدلة نادرة حول كيفية تحرك أسلاف البشر الأوائل وعيشهم وتطورهم.

"لوسي هي واحدة من أكثر الهياكل العظمية الأحفورية اكتمالاً ودراسة على الإطلاق؛ الوقوف بجانب فرد عمره 3.2 مليون سنة تسجل عظامه الكثير من التفاصيل حول جسدها وحركتها وبيئتها هو امتياز علمي استثنائي،” قال الدكتور مارك جوناثان بيتش، رئيس الأبحاث العلمية في متحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي.