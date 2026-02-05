"لوسي" في أبوظبي.. رحلة 3 ملايين سنة في جزيرة السعديات

يبلغ عمر لوسي 3.2 مليون سنة، وهي صغيرة بما يكفي ليكون طولها يزيد قليلاً عن متر واحد، ومع ذلك فهي محورية لأحد أكبر الأسئلة في العلم: كيف بدأ البشر.
هذه الأحفورة المشهورة عالميًا معروضة الآن في أبوظبي، مما يتيح للزوار رؤية أحد أهم الاكتشافات في علم الأنثروبولوجيا عن كثب. الأحفورة، المعروفة رسميًا باسم Australopithecus afarensis، هي قطعة مركزية في متحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي الذي افتتح حديثًا في جزيرة السعديات، بجوار اللوفر.
تم الحفاظ على حوالي 40 بالمائة من هيكل لوسي's العظمي، وهو كامل بشكل غير عادي لبقايا بهذا القدم. يتم عرض الأحفورة كجزء من معرض قصة الإنسان.
بالنسبة للعلماء، تتجاوز أهمية لوسي' شهرتها بكثير؛ ف bonesها تحتوي على أدلة نادرة حول كيفية تحرك أسلاف البشر الأوائل وعيشهم وتطورهم.
"لوسي هي واحدة من أكثر الهياكل العظمية الأحفورية اكتمالاً ودراسة على الإطلاق؛ الوقوف بجانب فرد عمره 3.2 مليون سنة تسجل عظامه الكثير من التفاصيل حول جسدها وحركتها وبيئتها هو امتياز علمي استثنائي،” قال الدكتور مارك جوناثان بيتش، رئيس الأبحاث العلمية في متحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي.
متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي
اكتُشفت لوسي في إثيوبيا عام 1974، وغيرت ما فهمه الباحثون مبكرًا عن التطور البشري، وخاصة اللحظة التي بدأ فيها أسلافنا المشي منتصبين. قدمت ميزات حوضها وعظم الفخذ والعمود الفقري أدلة مبكرة على أن Australopithecus afarensis مشت منتصبة، مما ساعد في توضيح متى ظهر المشي على قدمين لأول مرة في التطور البشري.
لقد لُقبت بـ لوسي على اسم أغنية البيتلز' 'لوسي في السماء مع الماس'، التي كانت تُعزف في معسكر البعثة ليلة الاكتشاف.
بعد أكثر من خمسة عقود، سافرت الحفرية بعيدًا عن موقع التنقيب الإثيوبي ذاك.
في أبوظبي، يمكن للزوار الآن رؤية لوسي على سبيل الإعارة من الحكومة الإثيوبية، وقال الدكتور بيتش: “وجود لوسي هنا في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي يعني أن الباحثين والزوار في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم التفاعل مباشرة مع واحدة من أشهر الحفريات في العالم، بدلاً من رؤيتها فقط في الكتب أو على الشاشات.”
لا يشمل العرض الحفرية نفسها فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة بناء لما قد تبدو عليه لوسي في الحياة: أنثى بشرية (قريبة من الإنسان) شابة سارت ذات مرة عبر المناظر الطبيعية القديمة قبل ملايين السنين من التاريخ المسجل.
يصف المتحف لوسي بأنها ضيفة شرف من إثيوبيا، حيث لا تزال كنزًا وطنيًا.
وأضاف الدكتور بيتش: “نحن محظوظون للغاية لأن لوسي سافرت من إثيوبيا لزيارة متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. إنه لشرف عظيم أن تكون هيئة التراث الإثيوبي قد عهدت إلى متحفنا باستضافة مثل هذه الضيفة المرموقة.”
في اللغة الأمهرية الإثيوبية، تُعرف لوسي باسم Dinkinesh، وتعني “أنت رائعة”. وقال الدكتور بيتش إن الاسم يعكس حفظها الاستثنائي، حيث أن حوالي 40 بالمائة من الهيكل العظمي سليم.
يشكل عرضها جزءًا من السرد الأوسع للمتحف، والذي يمتد من أصول الكون قبل 13.8 مليار سنة إلى تطور الحياة على الأرض.
إلى جانب لوسي، يمكن للزوار أيضًا رؤية معروضات رئيسية أخرى، بما في ذلك هيكل عظمي لديناصور Tyrannosaurus rex يُدعى ستان، مما يعزز مكانة السعديات المتنامية كمركز رئيسي للثقافة والتاريخ الطبيعي.