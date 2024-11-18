لوحة فسيفسائية هدية موريتانيا للإمارات في"الشارقة للكتاب"

ومن بين الروائع الفنية الأخرى التي زُيِّن بها معرض الشارقة الدولي للكتاب، لوحةٌ فسيفسائيةٌ تُجسّد مسجد شنقيط التاريخي في موريتانيا، ذلك الصرح الديني العريق الذي بُني في القرنين الثالث عشر أو الرابع عشر، ليُصبحَ منارةً للعلم والعبادة. وتُعدّ مئذنة المسجد، ذلك البرج الشامخ الذي يُرفع منه الأذان، ثاني أقدم مئذنة في العالم الإسلامي، ولا تزال تُستخدم حتى يومنا هذا. كما أشار ممثل جناح دار المذهب، إلى أن مسجد شنقيط لا يزال يحتفظ بطريقته التقليدية في تحديد أوقات الصلاة باستخدام الشمس، مما يُجسّد تمسّك أهل موريتانيا بتراثهم العريق وتاريخهم المجيد.