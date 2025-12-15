لوحات أمامية لدراجات التوصيل في دبي "ذهبية برمز 9"

وافق مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) على إدخال لوحة أمامية إضافية للدراجات النارية والدراجات الإلكترونية المستخدمة في خدمات التوصيل للشركات، والتي كانت تحمل في السابق لوحة خلفية فقط. وستحمل اللوحتان الأمامية والخلفية الجديدتان خلفية ذهبية بأحرف سوداء ورمز (9)
يدخل هذا الشرط حيز التنفيذ في نهاية شهر ديسمبر وسيتم تطبيقه تدريجياً عند تجديد الترخيص. ولا يسري على الدراجات النارية غير التجارية (الفردية).
ووفقاً لأحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، فإن القرار يقتصر على الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطرود والرسائل والوثائق؛ وإدارة الطلبات؛ وخدمات التوصيل المدارة من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى الدراجات النارية والدراجات الإلكترونية المؤجرة العاملة في هذه الأنشطة.
وأوضح محبوب أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنمو السريع الذي يشهده قطاع التوصيل في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الطلب أو عدد الدراجات النارية على طرق دبي.
وأضاف أن التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق، وتحسين عمليات التوصيل، وتقوية الانضباط المروري، مما يدعم الأولوية القصوى لهيئة الطرق والمواصلات المتمثلة في حماية مستخدمي الطريق.
ويشكل إدخال هذا التنظيم للدراجات النارية المستخدمة في التوصيل جزءاً من حزمة من الحلول والمبادرات المشتركة بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي. بالتنسيق مع شرطة دبي، كانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت سابقاً عن قرار ينظم حركة دراجات التوصيل النارية على مسارات دبي السريعة.
وبموجب هذا القرار، يُحظر على سائقي دراجات التوصيل استخدام المسارين السريعين على الطرق التي تضم خمسة مسارات أو أكثر، ومن استخدام المسار الأقصى إلى اليسار على الطرق التي تضم ثلاثة أو أربعة مسارات. أما على الطرق التي تضم مسارين أو أقل، فيجوز لسائقي دراجات التوصيل استخدام جميع المسارات دون قيود.