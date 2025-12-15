لوحات أمامية لدراجات التوصيل في دبي "ذهبية برمز 9"

وبموجب هذا القرار، يُحظر على سائقي دراجات التوصيل استخدام المسارين السريعين على الطرق التي تضم خمسة مسارات أو أكثر، ومن استخدام المسار الأقصى إلى اليسار على الطرق التي تضم ثلاثة أو أربعة مسارات. أما على الطرق التي تضم مسارين أو أقل، فيجوز لسائقي دراجات التوصيل استخدام جميع المسارات دون قيود.