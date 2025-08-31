لوحات ألماسية بقيمة "1.2 مليون" درهم تخطف الأنظار في معرض الصيد الدولي بأبوظبي

توافد آلاف من سكان أبوظبي وزوارها لزيارة اليوم الافتتاحي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لهذا العام، يوم السبت 30 أغسطس. ومن الصقارة إلى الطائرات بدون طيار، ومن ثقافة الصحراء إلى الحفاظ على البيئة، قدّم كل ركن شيئًا جديدًا؛ ومع ذلك، كان جناح الفنون هو المكان الذي وجد فيه العديد من الزوار أنفسهم متوقفين لفترة أطول، منبهرين بالأعمال التي مزجت بين التراث والابتكار والفخامة.