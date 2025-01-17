لوائح جديدة من شرطة أبوظبي لاستخدام الكاميرات أثناء تأدية الواجب

ومن أهم جوانب هذه اللائحة التركيز على السرية والتعامل الآمن مع المحتوى المسجل. وللحفاظ على سلامة التسجيلات، ستستخدم شرطة أبوظبي أساليب تخزين آمنة لمنع العبث بها أو إجراء تغييرات غير مصرح بها.