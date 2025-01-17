لوائح جديدة من شرطة أبوظبي لاستخدام الكاميرات أثناء تأدية الواجب
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، أعلنت شرطة أبوظبي، الجمعة، عن تحديث للوائحها المتعلقة باستخدام الكاميرات من قبل الضباط أثناء أداء مهامهم الرسمية.
وبحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة، يُسمح للضباط الآن بتسجيل الأماكن العامة والخاصة أثناء عمليات البحث والاعتقال المعتمدة قانوناً.
وتنص السياسة الجديدة على أن تكون الكاميرات مرئية بوضوح، إما مثبتة على الزي العسكري أو المدني للضابط، لضمان الشفافية والحفاظ على الوعي العام.
وتتطلب اللوائح المحدثة أيضاً من الضباط وضع الكاميرات في مكان واضح للرؤية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخطار الموقوفين عند إجراء التسجيلات لضمان الشفافية الكاملة أثناء أي تفاعل.
ومن أهم جوانب هذه اللائحة التركيز على السرية والتعامل الآمن مع المحتوى المسجل. وللحفاظ على سلامة التسجيلات، ستستخدم شرطة أبوظبي أساليب تخزين آمنة لمنع العبث بها أو إجراء تغييرات غير مصرح بها.
كما يُحظر على الضباط نشر أو مشاركة لقطات مسجلة إلا لأغراض رسمية وبموافقة مسبقة من الجهات المختصة.