"لماذا أذهب إلى المدرسة ليلاً؟".. بعض طلاب الإمارات يبدؤون يومهم قبل شروق الشمس

تبدأ الأيام مبكراً ويزيد من صعوبتها الظروف الجوية. وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يُتوقع أن يكون هناك ضباب أو غيوم خفيفة في بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الأيام القادمة، مع رياح خفيفة إلى معتدلة. وقد يكون هناك احتمال هطول الأمطار لاحقاً في الأسبوع، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مما قد يتطلب من العائلات التخطيط مسبقاً.