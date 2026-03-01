لليوم الثاني.. سماء الإمارات صامتة والرحلات تنتظر "ساعة الصفر" لاستئناف الملاحة

كما أكدت طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني أن جميع رحلاتها من وإلى دبي قد تم تعليقها مؤقتًا حتى الساعة 3 مساءً يوم الأحد، وأن المسافرين يمكنهم طلب استرداد الأموال إذا لزم الأمر.