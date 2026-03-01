لليوم الثاني.. سماء الإمارات صامتة والرحلات تنتظر "ساعة الصفر" لاستئناف الملاحة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
وسط التوترات الإقليمية المستمرة، ألغت بعض شركات الطيران أو أجلت رحلاتها لليوم الثاني. على موقع مطار دبي، تظهر حالة عدة رحلات على أنها متأخرة أو ملغاة.
في بيان لها، قالت فلاي دبي إن جميع رحلاتها من وإلى دبي قد تم تعليقها حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الأحد.
“هذا وضع يتطور، ونحن نراقبه عن كثب بينما نعمل مع السلطات المعنية لتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك،” قال متحدث. “فرقنا تعمل بجد لتطبيق رعاية شاملة لجميع العملاء المتأثرين. سلامة ركابنا وطاقمنا تظل أولويتنا القصوى.”
كما أكدت طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني أن جميع رحلاتها من وإلى دبي قد تم تعليقها مؤقتًا حتى الساعة 3 مساءً يوم الأحد، وأن المسافرين يمكنهم طلب استرداد الأموال إذا لزم الأمر.
يُنصح العملاء الذين حجزوا للسفر خلال الـ 72 ساعة القادمة بإعادة حجز رحلة بديلة إلى نفس الوجهة، أو إلى وجهة مختلفة داخل نفس البلد، لمدة تصل إلى 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي. وقد طلبت كلتا الشركتين من المسافرين الاتصال بمركز الاتصال الخاص بهما أو التحقق من الموقع الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.
يأتي هذا وسط الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دفعت إيران إلى استهداف عدة دول خليجية أيضًا. ووفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium، تم إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية عبر دول الخليج والشرق الأوسط يوم الأحد بسبب هذه المشكلة.
يوم السبت، أعلنت العديد من شركات الطيران المحلية، بما في ذلك طيران الإمارات والعربية للطيران، تعليقًا كاملاً لجميع رحلاتها من وإلى دبي.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنها ستغطي جميع تكاليف الإقامة والإعاشة للمسافرين المتأثرين والعالقين، مما يضمن استمرار توفير الخدمات الأساسية خلال التعديلات التشغيلية.
الليلة الماضية، أكدت مطارات دبي وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB) أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتضرر صالة ركاب بأضرار طفيفة. كما أكدت السلطات في مطارات أبوظبي هجومًا بطائرة مسيرة على مطار زايد الدولي، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة سبعة آخرين.