للوقاية لا رد الفعل: دعوة لمدارس الشارقة لإشراك الأهل عند "أول إشارة تحدي" للطالب

قال خبراء ومسؤولون، خلال ندوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب (SIBF 2025)، إنه يجب على المدارس إشراك العائلات منذ أول علامة على تحدٍ سلوكي أو أكاديمي للطالب، بدلاً من الانتظار حتى تتفاقم المشاكل.

جمعت الجلسة، التي جاءت بعنوان "الأسرة والتعليم... شراكة لصناعة المستقبل" ونظمها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعضاءً من المجلس الاستشاري للشارقة (SCC)، وأخصائيين في التعليم، وعلماء اجتماع لمناقشة كيفية دعم تنسيق أقوى بين المدارس والمنازل لرفاهية الأطفال ونجاحهم.1

قالت الدكتورة آلاء الطائي، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بجامعة الشارقة، إن قدرة الطفل على التعبير عن العواطف والتعامل مع التحديات تبدأ بالبيئة المنزلية — لكن المدارس تلعب دوراً حاسماً في التعرف على العلامات المبكرة.

وقالت: "الأسرة هي الأساس، لكنها تحتاج أيضاً إلى التمكين التعليمي والاجتماعي والتواصلي. يجب على المدارس التواصل مع العائلات عند أول إشارة لوجود مشكلة، وليس عندما يكون الأوان قد فات. لا يمكننا حل أي قضية دون مشاركة الوالدين".

الدعوة إلى الشفافية والحوار المبكر

اتفق أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أن الشفافية بين المدارس وأولياء الأمور يجب أن تصبح قاعدة.

أشار الدكتور أحمد صالح النقبي إلى أنه عندما يتردد المعلمون في مشاركة المخاوف، يمكن أن تُفقد معلومات حيوية حول رفاهية الطلاب.

وقال: "إذا ظهرت سلوكيات أو تحديات معينة بين الطلاب، يجب على المدارس التواصل بصراحة مع العائلات. حجب المعلومات خوفاً أو تردداً يخلق خطراً أكبر. الحوار المبكر يساعدنا على الوقاية بدلاً من مجرد رد الفعل".

وفي صدى لذلك، قال سعيد مطر الطنيجي، رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري للشارقة، إن التعاون بين المنزل والمدرسة يضع الأساس للأجيال القادمة.

وقال: "عندما نتحدث عن الأطفال، فإننا نتحدث حقاً عن المستقبل. إذا بنينا الأساس الصحيح الآن، فإننا ننشئ أفراداً مستعدين لمواجهة تحديات الحياة. يجب أن يستمر دور الأسر والمربين وحتى الإعلام معاً".

تطرق الطنيجي أيضاً إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال، وحث الأسر والمدارس على تثقيف الطلاب حول الاستخدام الآمن والمتوازن.

وقال: "نحن نعيش في عالم محاط بالتكنولوجيا. يستخدم الطلاب الذكاء الاصطناعي والأدوات عبر الإنترنت يومياً، لذلك يجب أن يكون هناك توجيه وتوعية ومراقبة من كل من الوالدين والمدارس. حماية الطلاب عبر الإنترنت تتطلب مسؤولية مشتركة".