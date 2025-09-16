للنساء في الإمارات: لا تخشين العودة.. تطوير المهارات جسر العودة لسوق العمل بقوة

تواجه العديد من النساء تحديات كبيرة عند العودة إلى سوق العمل بعد أخذ إجازة طويلة لأسباب شخصية أو عائلية. وتتراوح هذه العقبات بين تراجع الثقة بالنفس، والمخاوف بشأن المهارات التي قد تكون قديمة، والصعوبات في الموازنة بين المسؤوليات المهنية والأسرية.

قالت مها جورتون، رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي: "أصعب الحواجز هي الحواجز الشخصية: إعادة بناء الثقة، وإعادة تأكيد أهمية مهاراتهن، والموازنة بين الحياة الشخصية والمهنية".

وأوضحت أن الانقطاع عن العمل قد يجعل حتى النساء ذوات الكفاءة العالية يشككن في قيمتهن، على الرغم من خبرتهن القوية. كما أن تراجع المهارات، خاصة في القطاعات سريعة التغير، يمكن أن يزيد هذه الشكوك.

تحديات ومفاهيم خاطئة

تستمر بعض الشركات في اعتبار فجوات السيرة الذاتية بمثابة علامة حمراء، مما يسمح للوقت الذي قضته المرأة خارج العمل بأن يطغى على سنوات من الخبرة القيمة. وفي هذا السياق، تؤكد جورتون أن "هذا التحيز في غير محله".

وتضيف أن "النساء العائدات إلى العمل يجلبن مهارات مثبتة، ووجهات نظر جديدة، وقدرة على التكيف والمرونة".

وأشارت جورتون إلى أنه بينما تقلق العديد من النساء من أن مهاراتهن قد تكون قديمة، فإن معظمهن يحتجن فقط إلى تدريب مستهدف، مثل تحسين الكفاءة الرقمية، أو تحديث ملفاتهن الشخصية على "لينكد إن"، أو إعادة التعرف على ممارسات الصناعة. هذه التدخلات المركزة تعزز الثقة وقابلية التوظيف، وتعد المشاركات للنجاح في بيئة العمل السريعة اليوم.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

برامج داعمة في الإمارات

سلطت جورتون الضوء على أن المسؤوليات العائلية ومحدودية مرونة مكان العمل غالبًا ما تجعل عودة النساء إلى العمل صعبة. وقالت: "تقضي النساء ما بين 17 و34 ساعة أسبوعيًا في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو أكثر بكثير مما يقضيه الرجال. وبدون خيارات العمل الهجين أو عن بعد، أو ساعات العمل المرنة، أو إجازات الأمومة الداعمة، يمكن أن تبدو العودة إلى العمل مستحيلة".