للعام السابع: جواز سفر الإمارات الأقوى عالمياً بـ 179 وجهة بلا تأشيرة

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأقوى جواز سفر في العالم للعام السابع على التوالي، وفقاً لمؤشر "باسبورت إندكس 2025" (The Passport Index 2025) الذي أصدرته شركة "آرتون كابيتال" (Arton Capital) يوم الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه عام 2025 تراجعاً لمعظم جوازات السفر الرئيسية، لكن الإمارات تظل في الصدارة بقوة.

قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات: "يؤكد هذا العام ما كنا نتبعه منذ بعض الوقت: التنقل العالمي يشتد. أصبح العالم أكثر حذراً، وقد ولّى عصر إعادة الفتح السريع بعد الجائحة. ولكن ضمن هذا التحول، نرى الإمارات تظل مهيمنة، والدول الآسيوية تبرز كلاعبين رئيسيين في مجال التنقل".

وأضاف: "في عصر تزايد قيود السفر، تزداد قيمة جواز السفر القوي".

وأشارت الدراسة إلى أن أصحاب الملايين يفكرون في الانتقال مع تشديد الحدود، ومع وصول عالمي لا مثيل له وسمعة دولية كمركز للأثرياء المغتربين، تواصل الإمارات جذب المواطنين العالميين الباحثين عن الاستقرار وحرية التنقل.

كما أن قوة جواز سفر الإمارات، وارتفاع دخل الفرد، وجودة الحياة عالمية المستوى، جعلت برنامج "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات يحظى بشعبية كبيرة بين المهنيين والمستثمرين وأصحاب الملايين.

قال أرماند آرتون إن الإمارات تواصل احتلال المرتبة الأولى لأنها وسعت بشكل مطرد من تنقلها العالمي في وقت أصبح فيه بقية العالم أقل انفتاحاً.

وأضاف: "في عام 2025، انخفض مؤشر الانفتاح العالمي حيث فقدت العديد من جوازات السفر الرئيسية - بما في ذلك تلك الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا - إمكانية الوصول بدون تأشيرة وسط تشديد قواعد الدخول. الإمارات هي واحدة من الدول القليلة التي لم تقاوم هذا الانكماش العالمي فحسب، بل قلبت الاتجاه بنشاط".

وبينما تراجعت دول أخرى، حافظ جواز السفر الإماراتي على وصوله الذي لا مثيل له مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 129 وجهة، والحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 45 وجهة، وإمكانية الوصول بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) إلى ثماني دول، مما يمنحه درجة تنقل تبلغ 179.

ما الذي جعله الأقوى؟

أوضح أرماند آرتون أن هذه القوة هي نتيجة للتواصل الدبلوماسي طويل الأمد، والسياسة الخارجية التي تركز على العلاقات الثنائية المستقرة والموثوقة، ونجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز آمن ومؤثر اقتصادياً للمواطنين العالميين.

وأضاف: "مع سعي المزيد من البلدان لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الإمارات، فإنها تمنح بشكل متزايد دخولاً أسهل للمسافرين الإماراتيين. لقد تبنت الإمارات أيضاً التحديث الرقمي، لتصبح واحدة من المستفيدين الأوائل من أنظمة تصاريح السفر الإلكترونية الموسعة – مثل قرار كندا منح وصول بتصريح السفر الإلكتروني للمواطنين الإماراتيين – مما يزيد من تعزيز بصمتها في مجال التنقل. في عصر تشديد الحركة العالمية، أدى هذا المزيج من الثقة، والوزن الاقتصادي، والشراكات المتقدمة للسفر إلى إبقاء الإمارات بثبات في الصدارة".

فوائد جواز السفر الأقوى

يوفر جواز السفر القوي مزايا ذات مغزى لكل من الأفراد والاقتصاد الأوسع.

"بالنسبة للمواطنين، فإنه يعني حرية أكبر في الحركة في وقت يشتد فيه التنقل العالمي. فالحصول على إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو بتأشيرة ميسرة يقلل من الاحتكاك في السفر والتعليم والأعمال عبر الحدود والتبادل الثقافي - كل ذلك دون تأخير وعدم يقين في إجراءات التأشيرة التقليدية.

"بالنسبة للاقتصاد، فإن التنقل القوي لجواز السفر يعزز التنافسية الوطنية. فهو يمكّن الشركات من العمل بسهولة أكبر عبر الحدود، ويدعم الاستثمار الخارجي، ويساعد على جذب المواهب ورأس المال العالميين إلى البلاد"، قال الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات.

وأضاف: "في عالم تتراجع فيه العديد من جوازات السفر - بما في ذلك تلك الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا - يشير جواز السفر القوي إلى أن الدولة شريك موثوق ومستقر ومتصل دولياً. وبالنسبة للمواطنين والمستثمرين العالميين، تُترجم هذه القوة إلى ثقة: اعتقاد بأن البلد لا يوفر التنقل فحسب، بل يوفر أيضاً الاستقرار والوصول الدولي اللازمين لبناء حياة عالمية أو عمل تجاري عالمي".