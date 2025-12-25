للزينة فقط.. حقيقة التوفير عند شراء ذهب عيار 14 في دبي

عندما كشفت دبي رسمياً عن سعر الذهب عيار 14 قيراطاً للمرة الأولى، تبادر إلى أذهان العديد من السكان سؤال بديهي: هل يمكن فعلاً شراء مجوهرات من عيار 14 قيراطاً من المتاجر المنتشرة في أنحاء المدينة؟

وفقاً للصاغة والتجار، الإجابة هي "نعم"، ولكن بشروط.

فمعظم متاجر المجوهرات في دبي لا تحتفظ بمجوهرات جاهزة من عيار 14 قيراطاً ضمن مخزونها. وقال عاصم دامودي، صاحب معرض "جولد آند جيمس غاليري"، إنه على الرغم من أن مجوهرات عيار 14 غير معروضة بشكل شائع في المتاجر، إلا أنه يمكن تصنيعها بناءً على الطلب. وأضاف أن ذهب عيار 14 لا يزال غير مفضل على نطاق واسع في دبي؛ حيث يظل عيار 18 هو الخيار الأكثر شعبية بين السكان، يليه عيار 22. وأشار دامودي إلى أن عدداً قليلاً فقط من المتسوقين يبدون اهتماماً بعيار 14، وحتى في هذه الحالة، يظل الطلب محدوداً.

وقال: "يطلبه عدد قليل من السكان لمجرد رؤية شكله، فهو لا يزال جديداً جداً في السوق. ومعظم الذين يختارون عيار 14 يفعلون ذلك لأغراض الزينة فقط، وليس كاستثمار".

من جانبه، ذكر "سوريش" من "زيبة للمجوهرات" أن ارتفاع أسعار الذهب هو أحد الأسباب التي تدفع بعض المشترين للنظر في عيار 14، قائلاً: "بدأ الناس يسألون عن عيار 14 لأن أسعار الذهب مرتفعة للغاية".

ومع ذلك، أشار إلى عامل مهم غالباً ما يغفله المشترون وهو "رسوم المصنعية"؛ حيث أوضح سوريش أن "ذهب عيار 14 أكثر صلابة من عيار 18 أو 22، ويتطلب جهداً ودقة أكبر في التصنيع، لذا تكون رسوم المصنعية أعلى قليلاً". ونتيجة لذلك، عندما يحسب العملاء السعر النهائي لقطعة مجوهرات من عيار 14، فإنه غالباً ما يقترب من تكلفة مجوهرات عيار 18، مما يقلل من قيمة التوفير المتوقعة.

أما عفان سادة، وهو تاجر ذهب في "سوق الذهب بدبي"، فقد ذكر أن مجوهرات عيار 14 متوفرة فقط في عدد قليل من المتاجر وتُصنع عادةً بناءً على طلبات خاصة، وبشكل أساسي للسياح. وأضاف: "هذه المتاجر تلبي احتياجات الزوار بشكل أكبر، ولم نشهد الكثير من السكان يطلبونه".

وعلى الرغم من التسعير الجديد، أكد التجار أن الطلب لا يزال مستمراً وبقوة على عياري 18 و22 في دبي. وينصح الخبراء المشترين بضرورة الوضوح بشأن الغرض من الشراء؛ فبينما قد يصلح عيار 14 لمجوهرات الموضة أو الاستخدام العرضي، إلا أنه لا يُنظر إليه على نطاق واسع كخيار استثماري في السوق المحلية، على الأقل في الوقت الراهن.