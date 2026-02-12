للإماراتيين فقط.. فرص نادرة لتطوير مرافق تجارية بمدينتي خليفة ومحمد بن زايد

يمكن للشركات المملوكة لإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الآن تقديم مقترح للعمل في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد.

بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) ودائرة البلديات والنقل (DMT)، تم الإعلان يوم الخميس عن مناقصة جديدة ضمن برنامج ‘مستحقة’، والتي ستفتح أبوابها من 12 فبراير حتى 30 مارس 2025. المناقصات هي دعوات من الحكومة/القطاع العام لاختيار أفضل عرض لتنفيذ مشروع أو تقديم خدمة محددة.

يمكن للشركات المملوكة لإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي (ADDED) المشاركة في هذه المناقصة عن طريق تقديم مقترحاتها على موقع ADIO الإلكتروني، ضمن قسم طلبات تقديم العروض (Request for Proposals) والاطلاع على إرشادات التقديم عبر خريطة الاستثمار (Investment Map).

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

فرصة استثمارية نادرة

يمثل الموقعان، مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية نادرة لهذه الشركات نظرًا لمحدودية توفر الأراضي التجارية. تبلغ مساحة مدينة خليفة حوالي 1,000 متر مربع بينما تبلغ مساحة مدينة محمد بن زايد حوالي 1,393 مترًا مربعًا. ضمن هاتين المنطقتين، ستساهم الأسواق التجارية في دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير مرافق تجزئة وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات اليومية للمقيمين.

تُعلن دعوات تقديم العروض الصادرة عن الجهات الحكومية للجمهور وتتبع مجموعة واضحة من الإرشادات التي يجب على المزايدين اتباعها. لكي يتمكنوا من المزايدة على العقود الحكومية، يجب على جميع المزايدين التسجيل في نظام المشتريات الإلكترونية (eProcurement system) الخاص بهم.