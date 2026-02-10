القرية العالمية تكافئ المقيمين القدامى بـ "حزمة ذهبية"

هل أنت مقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة؟ هل تزور القرية العالمية كل عام منذ أن تتذكر؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد أعلنت الوجهة عن مسابقة مثيرة خصيصًا لك.
من الأجنحة الساحرة والعروض الخلابة إلى الطعام اللذيذ، تشكل التجارب في الوجهة ذكريات أساسية للكثيرين في الإمارات العربية المتحدة. تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على ذلك، وكيف أن القرية العالمية جزء أساسي من طفولة المقيمين.
تُقام المسابقة في الفترة من 9 إلى 13 فبراير 2026، وهي مفتوحة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يمتلكون حسابات على إنستغرام، ويجب أن تكون جميع الصور المقدمة أصلية ومملوكة شخصيًا للمشاركين.
للمشاركة، يحتاج المعجبون إلى:
متابعة حساب القرية العالمية الرسمي على إنستغرام.
التعليق على مقطع المسابقة ووضع إشارة (تاغ) لصديقين.
مشاركة أقدم صورة لهم من القرية العالمية عبر الرسائل المباشرة على إنستغرام.
سيتم الإعلان عن الفائزين في 15 فبراير 2026 عبر حساب القرية العالمية الرسمي على إنستغرام.
سيحصل الفائزون المختارون على حزمة VIP حصرية للموسم 30، مما يوفر فرصة أخرى للحصول على الصفقة التي نفدت بسرعة عند الإعلان عنها العام الماضي.
تتضمن مزايا مثل مواقف كبار الشخصيات، ودخول كبار الشخصيات، وبطاقات Wonder Pass القابلة للاستخدام في مناطق الجذب الرئيسية مثل عرض الألعاب البهلوانية، ومنطقة تحدي نيون جالاكسي إكس، ومدينة إكسو بلانيت، والكرنفال.