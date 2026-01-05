"لقاء مع سكان المحليين"..جسر ثقافي يعزز ريادة الأعمال السياحية في الإمارات

تشهد مبادرة السياحة الثقافية "تعرف على السكان المحليين" إقبالاً متزايداً كجزء من حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي تسلط الضوء هذا العام على ريادة الأعمال الإماراتية تحت شعار "شتاؤنا ريادة".
انطلق المشروع في دبي عام 2017 على يد الإماراتية خديجة بهزاد، وهو يعكس فلسفة دولة الإمارات في التعايش والتسامح والترابط الإنساني الهادف.
تقرب هذه المبادرة الزوار والمقيمين والسياح من جوهر الثقافة الإماراتية الأصيلة عبر تسهيل التفاعل المباشر مع المواطنين الإماراتيين، مما يخلق جسراً ثقافياً يقدم رؤية مباشرة عن العادات والتقاليد المحلية.
وقالت خديجة بهزاد، مؤسسة المشروع: "إن مبادرة "تعرف على السكان المحليين" ليس مجرد استثمار سياحي، بل هو منصة وطنية هامة مكرسة لاستعراض الهوية الإماراتية الأصيلة وتعزيز التقارب الثقافي، خاصة وأن دولة الإمارات أصبحت رائدة عالمياً في التواصل والتعايش والحوار بين الثقافات".
برز المفهوم استجابةً للعديد من الأسئلة التي كانت تتلقاها بهزاد بشكل متكرر خلال عملها في قطاع السياحة حول الزي التقليدي، ودور المرأة الإماراتية، والعادات اليومية.
نمت فكرة المشروع من واقع خبرة بهزاد في قطاع السياحة، حيث كانت تُسأل باستمرار عن اللباس الإماراتي، ودور المرأة، والتقاليد اليومية. وألهمتها هذه الحوارات لإنشاء مساحة تشجع التفاعل الاجتماعي والحوار المفتوح، مما يعزز الروابط الحقيقية بين أشخاص من ثقافات مختلفة.
وعلى مر السنين، تطورت "تعرف على السكان المحليين" لتصبح مبادرة مميزة بقيادة إماراتية تمزج بين الأهداف الثقافية والاجتماعية والسياحية. وفي أقل من عقد من الزمن، أثبتت حضوراً محلياً قوياً، لتكون نموذجاً ملهماً لكيفية قيام رواد الأعمال الإماراتيين بالترويج للسياحة الداخلية مع تقديم الهوية الوطنية بصورة أصيلة وإيجابية.
كما تسلط حملة "أجمل شتاء في العالم" الضوء على إبداع رواد الأعمال الإماراتيين في تأسيس شركات سياحية ذات انتشار عالمي، وتستعرض قدرتهم على تحويل الأفكار المبتكرة إلى تجارب سياحية متميزة تعزز مكانة الإمارات الدولية.
منذ انطلاقها، استمرت مبادرة "تعرف على السكان المحليين" في تجديد وتطوير خدماتها ومفاهيمها لتحقيق أهدافها التأسيسية، والتي تركز أولاً على تشجيع السياحة الداخلية، ومن ثم بناء شركة محلية رائدة تحجز مكانها بين المؤسسات السياحية الناشئة في الدولة.
يقدم المشروع ثلاث خدمات رئيسية، تركز الأولى على تعريف الزوار بنمط الحياة وثقافة الإماراتيين. وتتضمن هذه الخدمة تنظيم مجموعة من الفعاليات الاجتماعية مثل وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء الإماراتية، التي يحضرها شباب إماراتيون يحرصون على مشاركة معرفتهم بالعادات والتقاليد المحلية.
وتتيح هذه اللقاءات للضيوف طرح الأسئلة بحرية حول مختلف جوانب الحياة في الإمارات، والزي التقليدي، والروتين اليومي، وطقوس الزفاف والاحتفالات الإماراتية.
أما الخدمة الثانية فتتضمن تنظيم جولات إرشادية بإشراف مرشدين سياحيين مرخصين من الشركة. وتغطي هذه الجولات المتاحف والمواقع التراثية، مع تقديم شروحات مفصلة تسلط الضوء على ماضي دولة الإمارات وتطورها عبر العصور المختلفة.
وتركز الخدمة الثالثة على تنظيم جلسات توجيه ثقافي للشركات والوفود الزائرة. صُممت هذه الجلسات خصيصاً للموظفين الجدد في الشركات أو الوفود الرسمية، لتعريفهم بالثقافة والعادات والقوانين الإماراتية.
ومن خلال هذه الخدمات، تواصل المبادرة تعزيز بيئة اجتماعية متجذرة في التواصل الإنساني بين الشعوب، مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة للتبادل الثقافي الهادف.