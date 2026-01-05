"لقاء مع سكان المحليين"..جسر ثقافي يعزز ريادة الأعمال السياحية في الإمارات

نمت فكرة المشروع من واقع خبرة بهزاد في قطاع السياحة، حيث كانت تُسأل باستمرار عن اللباس الإماراتي، ودور المرأة، والتقاليد اليومية. وألهمتها هذه الحوارات لإنشاء مساحة تشجع التفاعل الاجتماعي والحوار المفتوح، مما يعزز الروابط الحقيقية بين أشخاص من ثقافات مختلفة.