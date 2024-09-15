لقاء تاريخي: محمد بن زايد والبابا فرانسيس يعززان السلام العالمي

وبعد أقل من ثلاث سنوات من زيارة صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رد البابا فرانسيس بزيارة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2019. وكانت هذه أول رحلة رسولية إلى شبه الجزيرة العربية يقوم بها زعيم الكنيسة الكاثوليكية. وخلال رحلته، وقع البابا فرانسيس على "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التاريخية مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب في 4 فبراير 2019.