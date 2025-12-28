لقاء النحالين في مهرجان حتا.. حوار الخبرة والشغف في عالم العسل الإماراتي

في جولة ميدانية لصحيفة 'خليج تايمز' بين أروقة النسخة العاشرة من مهرجان حتا للعسل، التقت الصحيفة بنخبة من رواد هذا القطاع الذين يمثلون طيفاً واسعاً من النحالين والمزارعين الإماراتيين المشاركين في هذا الحدث السنوي الكبير. ومن بين الوجوه البارزة التي استعرضت تجاربها، التقت الصحيفة محمد النعيمي من "مناحل الظاهر" العريقة، والمزارع محمد محفوظ الذي سجل حضوره الأول هذا العام، ليعكسا بحديثهما قصص نجاح تتكرر في منصات المهرجان المختلفة، وتؤكد على ريادة المنتج الوطني وتكاتف الجهود لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.