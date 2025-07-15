"لقاء الأبوة والتميز: تكريم متفوقي الإمارات بمكافآت من رئيس الدولة ومحمد بن راشد

"كأنني التقيت بوالدي": أوائل طلاب المدارس في الإمارات يتلقون مكافآت وتقديراً من رئيس الدولة وحاكم دبي
عبّر عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في دولة الإمارات عن فخرهم وسعادتهم بعد لقائهم بقيادة الدولة، وذلك فور إعلان نتائجهم النهائية. بالنسبة لهؤلاء الطلاب المتفوقين، لم تكن اللقاءات مجرد مراسم بروتوكولية، بل لحظات إلهام واعتراف وطني عميق، تمثل محطة فارقة في مسيرتهم الأكاديمية.
الطلاب الذين حققوا معدلات استثنائية تجاوزت 98%، حظوا بفرصة فريدة للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جانب عدد من كبار قادة الدولة.
بالنسبة للكثيرين، كان ذلك بمثابة حلم تحقق. وإلى جانب شرف اللقاء، حصل كل طالب على مكافأة مالية ورسالة تقدير من حاكم دبي.
روضة يعقوب المنصوري، الطالبة في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، والتي حصلت على معدل 99.5%، وصفت لقاءها مع رئيس الدولة بأنه تجربة لا تُنسى.
وقالت:
"شعرت وكأنني ألتقي بوالدي. كانت كلماته مليئة بالدفء والحكمة. لم يكن مجرد لقاء رسمي؛ بل كان أعظم مكافأة بعد كل هذا الجهد."
وأضافت أن اللقاء ترك أثرًا عميقًا في نفسها، وجعلها تشعر بمسؤولية أكبر:
"نراهم عادة على شاشات التلفاز، لكن رؤيتهم شخصيًا أمر مختلف تمامًا. خرجت من اللقاء أشعر بنضج أكبر، والتزام أقوى بخدمة وطني."
عبدالله سامر حمادة، الطالب في مدرسة المنهل الدولية الخاصة في أبوظبي، والذي حصل على معدل 99.86%، تحدث عن كيف أثرت لقاءاته مع القيادة في تشكيل طموحاته.
قال عبدالله:
"قال لنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: واصلوا، نحن نعتمد عليكم. هذه الكلمات ظلت عالقة في ذهني."
وعندما شارك حلمه بدراسة الذكاء الاصطناعي، بادر رئيس الدولة بمنحه منحة دراسية فورية للالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فتقدم بطلبه فورًا. كما حصل على جهاز MacBook Pro ومنحة إضافية من جامعة خليفة.
وأضاف:
"كل هذا يجعل كل ساعة من الدراسة تستحق العناء. آمل أن أصبح رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن أساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031."
حبيبة ياسر قدح، من مدرسة الشروق الخاصة في دبي، والتي حصلت على معدل 98.79%، قالت إنها شعرت بالدهشة عندما علمت أنها من بين أوائل الطلاب.
قالت:
"لم أكن أتوقع ذلك إطلاقًا. كنت أعلم أنني عملت بجد، لكنني كنت محاطة أيضًا بالكثير من الطلاب المتفوقين."
وتخطط حبيبة لدراسة علم النفس، وقد ألهمها اللقاء بشكل كبير:
"أفضل هدية كانت شرف اللقاء بهم. هذه التجربة منحتني ثقة جديدة، وإحساسًا عميقًا بالهدف في اختياري لهذا التخصص."
موزة سيف المهيري، من مدرسة الظهرة في دبي، والتي حصلت على معدل يفوق 99%، نسبت نجاحها إلى الانضباط في الدراسة والمراجعة المنتظمة.
قالت:
"لم أترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة. كنت أخصص وقتًا للراحة، لكنني التزمت بخطتي دائمًا، وهذا ما أحدث الفارق."
حظيت موزة بفرصة نادرة للقاء أربعة من قادة الدولة شخصيًا، وهم: رئيس الدولة، وحاكم دبي، والشيخ عبدالله بن زايد، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وقالت موزة:
"كل لقاء عمّق من وعيي، وزاد من امتناني، وعزّز عزيمتي على رد الجميل لوطني."