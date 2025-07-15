"لقاء الأبوة والتميز: تكريم متفوقي الإمارات بمكافآت من رئيس الدولة ومحمد بن راشد

"كأنني التقيت بوالدي": أوائل طلاب المدارس في الإمارات يتلقون مكافآت وتقديراً من رئيس الدولة وحاكم دبي

عبّر عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في دولة الإمارات عن فخرهم وسعادتهم بعد لقائهم بقيادة الدولة، وذلك فور إعلان نتائجهم النهائية. بالنسبة لهؤلاء الطلاب المتفوقين، لم تكن اللقاءات مجرد مراسم بروتوكولية، بل لحظات إلهام واعتراف وطني عميق، تمثل محطة فارقة في مسيرتهم الأكاديمية.

الطلاب الذين حققوا معدلات استثنائية تجاوزت 98%، حظوا بفرصة فريدة للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جانب عدد من كبار قادة الدولة.

بالنسبة للكثيرين، كان ذلك بمثابة حلم تحقق. وإلى جانب شرف اللقاء، حصل كل طالب على مكافأة مالية ورسالة تقدير من حاكم دبي.

الالتزام بالعطاء

روضة يعقوب المنصوري، الطالبة في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، والتي حصلت على معدل 99.5%، وصفت لقاءها مع رئيس الدولة بأنه تجربة لا تُنسى.

وقالت:

"شعرت وكأنني ألتقي بوالدي. كانت كلماته مليئة بالدفء والحكمة. لم يكن مجرد لقاء رسمي؛ بل كان أعظم مكافأة بعد كل هذا الجهد."

وأضافت أن اللقاء ترك أثرًا عميقًا في نفسها، وجعلها تشعر بمسؤولية أكبر:

"نراهم عادة على شاشات التلفاز، لكن رؤيتهم شخصيًا أمر مختلف تمامًا. خرجت من اللقاء أشعر بنضج أكبر، والتزام أقوى بخدمة وطني."