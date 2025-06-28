لفتة كريمة: وليا عهد دبي وأبوظبي يفاجئان رواد مطعم بدفع الفاتورة وينشران روح الألفة

عندما جلست المواطنة نورة محمد المرزوقي لتناول طعام الغداء في مطعم "لا ميزون آني" يوم الأربعاء، لم يكن لديها أي فكرة بأن فاتورتها ستُسدد من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شخصيًا.

كانت نورة واحدة من بين عدة رواد في المطعم شاهدوا لمحة عن قائدين إماراتيين يتجولان لتناول الغداء، ثم تفاجأوا بدفع فواتير وجباتهم بالكامل.

يوم الأربعاء، تناول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الغداء في المطعم، برفقة مجموعة من المساعدين والأصدقاء.

قالت نورة: "لقد كانا ودودين للغاية وألقيا التحية على الجميع، مما جعل تجربتنا رائعة حقًا. عندما طلبت الفاتورة بعد وجبتي، أبلغني المطعم أن سمو الشيخ حمدان بن محمد قد سدد فاتورة الجميع. في الإمارات فقط سترى العائلات المالكة تقضي وقتًا ممتعًا مع شعبها وتنشر اللطف وتجعل التجربة لا تقدر بثمن".

تُظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي القائدين وهما يدخلان المطعم ويلقيان التحية الإسلامية على رواد آخرين، متمنين لهم السلام. وتناول الفريق الغداء في المطعم، الذي يديره الشيف إيزو آني، أحد أكثر الطهاة تأثيراً في المنطقة، والذي يقف أيضًا وراء مفاهيم مطاعم مثل "علايا" و"غايا" و"كاي إنزو".