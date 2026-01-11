لغز الهاسكي العالقة.. فريق قوارب التنين ينهي معاناة شهر من الضياع في قلب البحر

صباح يوم السبت، استيقظت مجموعة غير عادية من سكان الإمارات — تضم فريقاً من متسابقي قوارب التنين، ومنقذة حيوانات، وهذا المراسل، قبل الفجر وجدفوا باتجاه جزيرة في الشارقة في مهمة محددة، كانوا يبحثون في الظلام عن كلب مفقود وعالق.
كان تقرير من أحد السكان المقيمين في الطابق الخمسين من برج يطل على كورنيش الخان هو ما جمع هذه المجموعة من الغرباء معاً. وأخبر الوافد الباكستاني محمد زوهيب، الذي يعيش في المبنى منذ ثلاث سنوات، صحيفة "خليج تايمز" كيف لاحظ لأول مرة "حركة طفيفة جداً" على الجزيرة الخالية قبل ثلاثة أيام.
قال الخريج الشاب البالغ من العمر 24 عاماً: "فوجئت لأن الجزيرة معزولة. لا توجد ممرات للبشر أو الحيوانات البرية للوصول إليها، والتيارات القوية تجعل السباحة عبرها مستبعدة للغاية. رؤية حيوان بري هناك جعلتني أتساءل كيف انتهى به الأمر في الجزيرة. قمت بتقريب الصورة (زوم) بهاتفي ورأيت شيئاً أبيض ورمادي اللون يركض عبرها".
وبافتراض أنه قط، شارك الفيديو على مجموعة محلية في "فيسبوك"، واستجابت متطوعة قائلة إن حجمه يشير إلى أنه "من المرجح أن يكون كلباً أو ثعلباً". وقامت المتطوعة — تسمية من "ريد بوز" (Red Paws)، وهي مجتمع لتبني الحيوانات — بإبلاغ السلطات على الفور. ولكن نظراً لقلقها على سلامة الحيوان، الذي من المحتمل ألا يجد طعاماً في تلك الجزيرة المهجورة، وجهت أيضاً نداءً للمساعدة لسكان المنطقة المحليين.
كان التحدي الرئيسي هو العثور على وسيلة للوصول إلى الجزيرة، حيث كانوا بحاجة إلى شخص يمتلك قارباً. وهنا تواصل متسابق قوارب تنين من فريق "بادل ترايب" (Paddle Tribe) الرياضي ومقره الشارقة مع تسمية بعد رؤية نداء الاستغاثة. وتضرب هذه المجموعة المكونة من نحو 20 عضواً المياه في كورنيش الخان قبل شروق الشمس كل عطلة نهاية أسبوع للتدرب على مسابقة قادمة.
قالت فرانشيسكا، وهي وافدة فلبينية وعضو في الفريق: "كان لدي كلب نفق قبل عامين بسبب كبر سنه. ولدي أيضاً قطة إنقاذ في المنزل، وإذا اختفت لبضع دقائق أبدأ بالقلق، لذا أعرف شعور ذلك تماماً. عندما رأيت هذا الفيديو، شعرت وكأنه نداء لي لمساعدة كلب آخر وعائلته".
بعد أقل من 24 ساعة من منشور تسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وضعت خطة الإنقاذ. وفي الساعة السادسة صباحاً، التقى زوهيب — وهو محب للحيوانات يأمل في افتتاح ملجأ خاص به يوماً ما — بالفريق عند الشاطئ ومعه مكافآت للكلاب لاستخدامها كطعم. كما جاء "سامري صالح" آخر، وهو أيضاً من سكان المنطقة ورأى المنشور، ومعه مقود ومكافآت وأوعية طعام كلبه الخاص لمساعدة الحيوان العالق. وفي هذه الأثناء، تواصل أيضاً مقيمان مع تسمية كان لديهما حيوانات أليفة مفقودة في المنطقة.
وصل الفريق إلى الجزيرة قبيل شروق الشمس ورصدوا الكائن: كلب "هاسكي" جميل. وتطابقت أوصافه مع التفاصيل التي شاركتها معها إحدى "أمهات الحيوانات الأليفة" عن كلبتها "ميلي"، التي فُقدت قبل أكثر من شهر.
ولسوء الحظ، ذهبت محاولات المجموعة الأولية للإمساك بـ "ميلي" على مدار الساعات الثلاث التالية سدى. ومع شروق الشمس واستمرار معظم متسابقي قوارب التنين في تدريباتهم بحماس في مكان قريب، جعلت "ميلي" — التي لا تزال جروة بعمر 1.5 عام — منقذيها يبذلون جهداً كبيراً وهي تركض في كل أنحاء الجزيرة. وعلى الرغم من كونها ودودة، إلا أنها بدت خائفة جداً من السماح لأي شخص بالاقتراب. شاهد فيديو الرحلة إلى الجزيرة والمطاردة التي تلت ذلك أدناه:
أخطرت تسمية أصحاب ميلي، وهما زوجان سريلانكيان — سومودو وسري — يعيشان في منطقة التعاون، واللذان انضما إلى المجموعة خلال محاولتهم الثانية للإمساك بالكلبة. وأخبر الوافدان "خليج تايمز" كيف فُقدت بعد أن أخرجتها إحدى والدتيهما في نزهة بدون مقود. لم يكن الزوجان في المنزل في ذلك الوقت وتواصلا مع شرطة الشارقة والبلدية عندما علما بفقدانها. كانت ميلي أول حيوان أليف للعائلة، وقد اشتُريت كهدية لسري عندما وصلت لأول مرة إلى الإمارات.
قال سومودو:
قال سومودو: "فقدنا ميلي في 7 ديسمبر. أنا وزوجتي متعلقان بها جداً وفعلنا كل شيء للعثور عليها، بما في ذلك وضع ملصق وتقديم مكافأة. بعد شهر تقريباً، كنا قد فقدنا الأمل. ولكن بعد ذلك، رأينا فيديو عن كلب في الجزيرة وشعرنا بالأمل فوراً، داعين الله أن تكون كلبتنا".
كانت الساعة حوالي 1:30 ظهراً عندما وصل فريق محترف إلى الموقع، مجهزاً جيداً للإمساك بالكلبة. وكان يرافقهم عضوان من فريق سباق قوارب التنين. وقالت جوي، وهي متسابقة، لصحيفة "خليج تايمز" في الجزيرة خلال ساعات الظهيرة المشمسة: "اضطررت للمغادرة لفترة قصيرة لكنني عدت الآن مع مدربي للمساعدة في البحث عنها. آمل حقاً أن نتمكن من الإمساك بها هذه المرة".
تمكن الفريق المحترف من محاصرة ميلي بسرعة وشقوا طريقهم عائدين إلى القارب مع الكلبة، التي بدت مرحبة بالمودة. ومع وضع ميلي بأمان في قفص بانتظار رحلة إلى الطبيب البيطري، حمل السكان المجاديف وجدفوا عائدين إلى الشاطئ. وقام مدرب قوارب التنين بتوجيه الهواة وضمان حفاظهم على التوازن على متن القارب، بينما توقف المارة لمشاهدة المشهد.
لا يزال لغز كيفية وصول الكلبة الشابة إلى الجزيرة الرملية، المغطاة بالشجيرات والأشواك، قائماً. فبينما تحيط بها المياه المالحة فقط، لم يكن لدى الهاسكي أي وسيلة للحصول على مياه شرب عادية وبالكاد وجدت شيئاً لتأكله. ووجد السكان الذين حضروا لإنقاذها طائراً كبيراً ميتاً وآثار أقدامها في كل أنحاء الجزيرة، مما يشير إلى كيفية تجولها في المنطقة في حالة من الذعر.
ميلي، التي جمعت أكثر من 20 شخصاً لإنقاذها، أصبحت الآن بأمان وتتلقى العناية الطبية التي تحتاجها، وكل ذلك بفضل المجتمع المتنوع الذي تكاتف لإعادتها إلى منزلها.