لغز الهاسكي العالقة.. فريق قوارب التنين ينهي معاناة شهر من الضياع في قلب البحر

بعد أقل من 24 ساعة من منشور تسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وضعت خطة الإنقاذ. وفي الساعة السادسة صباحاً، التقى زوهيب — وهو محب للحيوانات يأمل في افتتاح ملجأ خاص به يوماً ما — بالفريق عند الشاطئ ومعه مكافآت للكلاب لاستخدامها كطعم. كما جاء "سامري صالح" آخر، وهو أيضاً من سكان المنطقة ورأى المنشور، ومعه مقود ومكافآت وأوعية طعام كلبه الخاص لمساعدة الحيوان العالق. وفي هذه الأثناء، تواصل أيضاً مقيمان مع تسمية كان لديهما حيوانات أليفة مفقودة في المنطقة.