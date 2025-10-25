لغرس قيم "الاعتماد على الذات": أب إماراتي يعلم أطفاله النجارة منذ سن الخامسة

بدأ أب إماراتي لخمسة أطفال بتعليم أبنائه الحرف اليدوية بعد تجاوزهم سن الخامسة.

بدلاً من اللعب بالألعاب التقليدية، استخدم هؤلاء الأطفال المسامير والمطارق وآلات نحت الخشب لصنع كراسيهم الأولى من الحديد والخشب. ومن خلال هذه البداية المبكرة، تعلّم الأطفال الصبر، والتركيز، والدقة. واكتشفوا متعة الإبداع بأيديهم والرضا عن الإنجاز.

صرح غانم عبد الله المهيري لصحيفة "الخليج تايمز": "منذ سن الخامسة، علّمتهم كيفية استخدام آلات نحت الخشب وقدمتها لهم كلعب للقيام بنشاط ممتع".

قيم الاعتماد على الذات والعمل الجماعي

أوضح المهيري، وهو أب لأربعة أولاد وفتاة، أنه اختار تعليم أطفاله من سن مبكرة لأن الأطفال فضوليون بطبيعتهم ويتوقون لتجربة كل شيء.

وأضاف: "فكرة تعليم الأطفال الحرف اليدوية ليست للمتعة فقط، بل لغرس قيم الاعتماد على الذات، والصبر، والعمل الجماعي". تعلّم المهيري هذه المهارات من والده الذي علّمه الاعتماد على النفس، وهو الآن ينقلها لأبنائه، بما في ذلك ابنته.

وأشار إلى أن الأطفال، خلال تجربتهم العملية الأولى، كانوا متحمسين جداً لتجربة جميع المهارات واستمروا في تعلم حرف متنوعة، مثل النجارة الأساسية والأعمال المعدنية الخفيفة.

وشرح أنه يولي دائماً الأولوية لسلامتهم من خلال إرشادهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة، وكونه بجانبهم باستمرار.