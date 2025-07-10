"لغتي هويتي": دعوات متزايدة لتعريب قوائم الطعام في الإمارات

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في الآونة الأخيرة، قام بعض السكان بأخذ زمام الأمور بأيديهم من خلال الاتصال المباشر بالمطاعم والمقاهي لطلب قوائم الطعام العربية، وإرسال رسائل للشركات عبر إنستغرام أو البريد الإلكتروني لإبلاغهم بأن هذه هي رغبتهم كعملاء مميزين.

قالت فاطمة شمس، البالغة من العمر 28 عامًا من أبوظبي: "رأيتُ مقهىً أمرّ به دائمًا بعد منشور على إنستغرام، فأرسلتُ لهم رسالة مباشرة: هل يمكنكم إضافة اللغة العربية إلى قائمة طعامكم؟". وأضافت: "كان ردّهم أنه قيد الإعداد. لم يكن الأمر يتعلق بقدرتي على قراءة الإنجليزية، بل برؤية لغتي وثقافتي تنعكسان في المكان الذي أزوره. نحن نستحق أن نُمثّل ونُحترم في بلدنا".

تشجع فاطمة رواد الأعمال المحليين والشركات الناشئة الناشئة على إعطاء الأولوية لإدراج اللغة العربية في علاماتهم التجارية وتجربة عملائهم. وتقول إنه في جميع أنحاء العالم، تُحتفى بالهوية والثقافة واللغة كعناصر أساسية في هوية أي علامة تجارية، وينبغي أن تكون الإمارات العربية المتحدة كذلك. وأضافت: "العربية تراثنا، ويجب أن تكون واضحة وقيّمة في كل عمل هنا".

لا يزال القلق قائمًا رغم اللوائح في دبي التي تنص بوضوح على ضرورة استخدام قوائم الطعام العربية. ففي عام ٢٠١٥، غرّمت السلطات المحلية ٢٩ مطعمًا لعدم امتثالها. وفي وقت سابق، في عام ٢٠٠٨، حُذّر أكثر من ٩٠٠ مطعم من إضافة اللغة العربية وإلا سيواجهون عقوبات. ومع ذلك، لا تزال العديد من المطاعم والمقاهي تعمل اليوم بدون ترجمة عربية، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو المناطق السياحية.

وتقول سلمى نور، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاماً من الشارقة، إن الغياب يرسل رسالة خاطئة.

"أطلب باللغة الإنجليزية دائمًا، هذه ليست المشكلة"، قالت. "لكن عندما لا أرى اللغة العربية، أشعر وكأنهم لا يفكرون بنا إطلاقًا. وكأن كونك عربيًا ليس جذابًا بما يكفي لقائمة الطعام."

بخلاف التوجه السابق نحو توفير خيارات طعام للأجيال الأكبر سنًا، يبدو أن هذه الموجة الجديدة من الطلب متجذرة في تنامي الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي. بالنسبة للكثيرين، لا يُعدّ طلب الطعام العربي في قوائم الطعام مجرد توجه أو حملة تسويقية، بل هو توقع أساسي، يأملون أن يصبح القاعدة لا الاستثناء.