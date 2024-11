لغة الجيل "ألفا": تحديات التواصل بين الأجيال في الإمارات

تقول شريا تشاكرابورتي، التي لديها ابن يبلغ من العمر 12 عاماً: "تظهر مجموعة جديدة من المصطلحات كل بضعة أسابيع. أشعر أحيانًا بوجود فجوة في التواصل. غالبًا ما يستخدم طفلي الميمات واللغة العامية على الإنترنت وإشارات الثقافة الشعبية التي لا أفهمها تمامًا. على سبيل المثال، يقول أشياء مثل "slay"، مما يعني أنهم فعلوا شيئًا جيدًا حقًا، أو "cap"، مما يعني أنه يكذب أو يبالغ. في بعض الأحيان يستخدم عبارات مثل "bet" للتعبير عن الموافقة أو "sus" لوصف شيء مريب، والذي قد يكون من الصعب فهمه. في بعض الأحيان، يحب هذا الجيل أيضًا استخدام اختصارات مثل "YOLO" والتي تعني "You Only Live Once". أحاول أن أظل منفتح الذهن وأسمح له بشرح هذه المصطلحات لي ".