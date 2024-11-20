لغة الجيل "ألفا": تحديات التواصل بين الأجيال في الإمارات
قال بعض الآباء والأمهات في دولة الإمارات إن أسلوب التواصل السريع والمكثف لدى جيل ألفا يشكل تحدياً للمحادثات بين الأجيال.
ويؤكد أبناء جيل الألفية أنهم غير قادرين على فهم ما تعنيه اللحظات "العفوية المضحكة"، في حين يفسحون المجال لـ "الأشخاص الذين لا يتوافقون مع التسلسل الهرمي أو التوقعات المجتمعية". وكثيراً ما يجدون أنفسهم يكافحون لفهم المصطلحات غير المألوفة والطرق الغريبة التي تُستخدم بها.
إن هذه الدوامة اللغوية سريعة التطور هي سمة مميزة لجيل ألفا - أولئك الذين ولدوا بين عامي 2010 و 2025.
وباعتبارهم الجيل الأول الذي انغمس بشكل كامل في العصر الرقمي، الذي يهيمن عليه محتوى الفيديو القصير على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts، فإن الجيل ألفا يطور بسرعة لغة عامية مميزة.
وتتشكل لغتهم العامية من خلال "ثقافة الإنترنت شديدة التفاعل" التي تتطور بمعدل غير مسبوق، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة اللغوية بين الأجيال.
"كل جيل يأتي مع لغته الخاصة"
تقول "كريستين كوارتييه لا تينت"، وهي مهاجرة فرنسية في الإمارات العربية المتحدة: "أعتقد أن كل جيل يأتي مع لغته الخاصة. الكبار ينسونها. كان أجدادي في زمنهم يستخدمون لغة عامية تسمى "آرجوت" (لغة عامية) باللغة الفرنسية. وكان يتحدث بها في الغالب من كنا نسميهم في ذلك الوقت "titis Parisiens". ورث والداي "argot" واخترع جيلي "verlan". Verlan هو نظام كامل من اللغة العامية حيث يتم تبديل المقاطع في الكلمة لإنشاء مصطلح جديد، غالبًا ما يكون مرحًا. تم إنشاء كلمة verlan نفسها عن طريق تبديل مقاطع l'envers، والتي تعني "العكس" - لذلك فإن المقاطع في l'en-vers تتبدل الأماكن وتصبح ver-lan. لا تزال موجودة، في الوقت الحاضر، في الأغاني الفرنسية سواء أغاني البوب أو موسيقى الروك والراب ".
وأوضحت أنهم في أيامهم كانوا يرتدون جميع ملابسهم مقلوبة، أي "à l'envers" بالفرنسية. "كانت الجيوب مفتوحة، وكانت جميع اللحامات ظاهرة".
وأضافت كريستين: "واجه والدينا صعوبة في فهمنا".
"تتأثر مفردات ابنتي داريا البالغة من العمر 11 عامًا بشكل كبير بالمحتوى الموجود على الإنترنت الذي يستهلكه جيلها. ذات مرة ذهبت وفحصت على الويب جميع الكلمات التي تستخدمها. ما أواجهه هو السرعة عندما تتحدث. وذلك بسبب النماذج القصيرة التي يستخدمها اليوتيوبرز أو المؤثرون ويشاهدها الأطفال. إنهم يتعجلون في حديثهم ليتناسب مع وقت قصير. بالنسبة لي، كانت داريا أكثر فصاحة عندما كانت تتحدث كطالبة في المرحلة الابتدائية. حوالي الصف الخامس بدأ الأمر يتحول ومنذ الصف السادس أصبح من الصعب جدًا بالنسبة لي فهمها. يجب أن أبطئها وأطلب منها أن تنطق بشكل خاص، لأن اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأم، "قالت المقيمة في دبي.
تتناول دراسة لغوية أجراها الباحثان فراساستي واهيو نوريني وجون باهامزاه عام 2021، ونُشرت في مجلة LITERA، قضية مماثلة. تبحث ورقتهما البحثية بعنوان "تحليل اللغة العامية المستخدمة في تفاعل المراهقين"، في أنواع اللغة العامية والأسباب وراء استخدامها بين المراهقين.
تتضمن بعض الأسباب المذكورة في هذا الاستطلاع حول الشباب الناطق باللغة الإنجليزية اليوم ما يلي: "فقط من أجل المتعة، أو من أجل الاستمتاع بالبراعة، أو من أجل أن تكون مختلفًا، أو خلابًا، أو مثيرًا للإعجاب بشكل لا لبس فيه، أو حتى مذهلًا، أو من أجل الهروب من الكليشيهات أو أن تكون مختصرة وموجزة".
التفاعل مع مفردات الأطفال
وفي الوقت نفسه، وبينما يكافح الآباء لمواكبة أساليب التواصل المتطورة، فقد سلطوا الضوء أيضاً على جهودهم لفهم طريقة أطفالهم في التعبير عن أنفسهم والتفاعل معها.
تقول شريا تشاكرابورتي، التي لديها ابن يبلغ من العمر 12 عاماً: "تظهر مجموعة جديدة من المصطلحات كل بضعة أسابيع. أشعر أحيانًا بوجود فجوة في التواصل. غالبًا ما يستخدم طفلي الميمات واللغة العامية على الإنترنت وإشارات الثقافة الشعبية التي لا أفهمها تمامًا. على سبيل المثال، يقول أشياء مثل "slay"، مما يعني أنهم فعلوا شيئًا جيدًا حقًا، أو "cap"، مما يعني أنه يكذب أو يبالغ. في بعض الأحيان يستخدم عبارات مثل "bet" للتعبير عن الموافقة أو "sus" لوصف شيء مريب، والذي قد يكون من الصعب فهمه. في بعض الأحيان، يحب هذا الجيل أيضًا استخدام اختصارات مثل "YOLO" والتي تعني "You Only Live Once". أحاول أن أظل منفتح الذهن وأسمح له بشرح هذه المصطلحات لي ".
وأعربت المغتربة الأمريكية ناتاليا ميراندا عن أن أحد أكبر إحباطاتها هو الاتجاه المتكرر المتمثل في إثارة جيل ضد آخر. "أعتقد أن طرق التواصل والتعلم لدى جيل ألفا مختلفة تمامًا عن طرقنا. على سبيل المثال، عندما كنت في الثامنة من عمري مثل ابني الآن، كانت عملية تفكيري واهتماماتي مختلفة تمامًا عن تلك التي كان ابني في نفس عمره."
محادثة غير مفهومة
ومع ذلك، أوضح الخبراء أن قصر فترة الانتباه، واختيار الاختصار في كل ما يفعلونه، والحاجة إلى الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي دون تفكير، والاعتقاد الخاطئ بأن استهلاك محتوى رديء الجودة لا معنى له على وسائل التواصل الاجتماعي هو الترياق للتوتر يمكن أن يكون ضارًا على المدى الطويل.
قال جيريش هيمناني، مدرب الحياة والمعالج بالطاقة المقيم في دبي: "هذه هي ظاهرة "تعفن الدماغ" التي غالبًا ما تتميز بأنها تواصل مجزأ ومختصر للغاية ومركّز على الميمات ويمكن أن تعيق المحادثات بين الأجيال. تعطي منصات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام الأولوية للمحتوى القصير عالي الكثافة المصمم لجذب الانتباه والاحتفاظ به لبضع ثوانٍ فقط. وهذا يشكل أنماط التواصل التي تعتمد على الفكاهة السريعة والنكات الداخلية والاتجاهات المتخصصة التي غالبًا ما تكون غير مألوفة للأجيال الأكبر سنًا ".
"ينشأ جيل ألفا في عصر يتنافس فيه الناس باستمرار على اهتماماتهم. وهذا يشجع على التفاعلات السريعة السطحية بدلاً من التواصل العميق والتأملي. يطور كل جيل لغة عامية خاصة به واختزال ثقافي، لكن السرعة التي يحدث بها هذا الآن - والتي تغذيها شبكة الإنترنت - غير مسبوقة. ترتفع المصطلحات والاتجاهات وتنخفض يوميًا تقريبًا، مما يجعل الأجيال الأكبر سنًا تكافح لمواكبة ذلك،" أضافت هيمناني.
تحديات أخرى
يمكن أن تؤدي الفجوة بين الأجيال في اللغة إلى خلق تحديات في البيئات التعليمية، حيث قد يجد المعلمون صعوبة في التواصل مع الطلاب الذين يستخدمون لغة عامية غير مألوفة.
وأوضح المتخصصون أيضًا أن هذا يمكن أن يحد من تطور التعاطف والقدرة على التعبير عن المشاعر المعقدة لفظيًا.
قالت شيرين إبراهيم، مستشارة الصحة العاطفية في شركة Inner Voice Consultancy: "لم يشتكي الآباء فقط، بل حتى المعلمون والإخوة الأكبر سنًا وأفراد الأسرة من صعوبة إجراء محادثات هادفة مع جيل ألفا. أخبرني أحد الآباء ذات مرة أنه كلما حاول إجراء محادثة هادفة مع طفله من جيل ألفا، يشعر وكأنه في فيلم خيال علمي يحاول فهم لغة الكائنات الفضائية".