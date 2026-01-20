لغة الإشارة الإماراتية.. من المحلية إلى العالمية عبر "غينيس"

تستعد دبي لتحقيق إنجاز جديد يوم الأربعاء (21 يناير)، حيث تتأهب لاستضافة أكبر درس افتراضي موحد للغة الإشارة في العالم؛ وهي محاولة لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مع تعزيز التزام الإمارة بالدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من مبادرة "دبي تتحدث بلغة الإشارة"، التي أطلقها في أكتوبر من العام الماضي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

ومن المقرر إقامة الدرس الافتراضي من الساعة 10 صباحاً حتى 11 صباحاً، حيث سيعرّف المشاركين من جميع أنحاء العالم بأساسيات لغة الإشارة الإماراتية، مما يجمع جمهوراً عالمياً في تجربة تعليمية مشتركة.

وقد دعت هيئة تنمية المجتمع في دبي جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا الحدث ومساعدة الإمارة في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد.