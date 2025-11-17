لطيفة بنت محمد تفتتح "حلول دبي للمستقبل" وتؤكد الفكرة المتميزة بناء لمجد يدوم

وقالت سموّها: "تثبت هذه المبادرة، عاماً بعد عام، قدرة الإنسان اللامحدودة على الإبداع، وتعكس إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار كنهجٍ قادر على تغيير حياة المجتمعات إلى الأفضل، وتُظهر مدى التزام الجيل القادم بإحداث أثر إيجابي عبر تقديم حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه كوكبنا اليوم، والمساهمة في صناعة التأثير وإعادة تشكيل المستقبل، وتُجسّد رؤية دبي الداعمة للعِلم والمعرفة، واهتمامها بمنظومة البحث العلمي وتحويل الأفكار الفريدة إلى مشاريع نافعة في خدمة البشرية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المعرفة وتصميم مستقبلٍ أكثر استدامة".