لطيفة بنت محمد تفتتح "حلول دبي للمستقبل" وتؤكد الفكرة المتميزة بناء لمجد يدوم

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، اليوم، فعاليات معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» لعام 2025، بأبراج الإمارات، ويستضيف المعرض الذي يستمر حتى الخميس 20 نوفمبر بالتزامن مع الدورة الرابعة من «منتدى دبي للمستقبل»، 100 مشروع طلابي متميّز تم اختيارها بعناية من بين آلاف المشاركات من أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة، بهدف تقديم حلول مبتكرة لأبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية.
جولة في المعرض والتزام بالتمكين
تخلل الافتتاح جولة لسموّها اطلعت خلالها على المشاريع المئة المعروضة، التي تركز بشكل كبير على معالجة القضايا الصحية العالمية، والمخاوف البيئية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع دمج التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي.
وتُعقد أعمال مبادرة " حلول دبي للمستقبل - ابتكارات بشرية" بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت رعاية وقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتُعد ثمرة تعاون بين مبادرة «ابتكارات للبشرية» التابعة لمجموعة آرت دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، ومركز دبي المالي العالمي، بهدف تمكين المبتكرين الشباب عالمياً.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أنّ مبادرة "حلول دبي للمستقبل- ابتكارات للبشرية" نجحت في تعزيز حضورها ومكانتها منصةً رائدة لتمكين الابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية والمشاريع الملهمة، وملتقى عالمياً للطاقات الشابة والخبراء وصنّاع القرار لتبادل الرؤى واستشراف ملامح المستقبل.
وقالت سموّها: "تثبت هذه المبادرة، عاماً بعد عام، قدرة الإنسان اللامحدودة على الإبداع، وتعكس إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار كنهجٍ قادر على تغيير حياة المجتمعات إلى الأفضل، وتُظهر مدى التزام الجيل القادم بإحداث أثر إيجابي عبر تقديم حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه كوكبنا اليوم، والمساهمة في صناعة التأثير وإعادة تشكيل المستقبل، وتُجسّد رؤية دبي الداعمة للعِلم والمعرفة، واهتمامها بمنظومة البحث العلمي وتحويل الأفكار الفريدة إلى مشاريع نافعة في خدمة البشرية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المعرفة وتصميم مستقبلٍ أكثر استدامة".
وأضافت سموّها: "أعظم المشاريع تبدأ بفكرة، والفكرة المتميزة قادرة على بناء مجدٍ يدوم، وعندما تجد الفكرة بيئة تحتضنها؛ فإنها تتحوّل إلى إنجازٍ رائد، وهذا هو جوهر رسالتنا في هذه المبادرة التي نؤكد من خلالها التزامنا الدائم بدعم المبادرات التي تُحفّز الإبداع، وتمكّن الشباب، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".
من جهته، أكد سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الابتكارات تجسد الفكر الاستشرافي الذي يهدف إلى جعل دبي "واحدة من أبرز مدن المستقبل في العالم". كما أشار سعادة عارف أميري إلى فخر مركز دبي المالي العالمي بالشراكة في برنامج ذي تأثير عالمي.
مسارات للنجاح وتمويل للمستقبل
أوضح تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، أن المعايير الصارمة تضمن اختيار حلول عملية قابلة للتطبيق التجاري. ويوفر المعرض فرصة حيوية للمبتكرين الشباب للتواصل مع الجهات الحكومية والدولية والخبراء والمستثمرين، في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والبنية التحتية الذكية.
وفي خطوة محورية لدعم الابتكار، سيتم منح خمسة مشاركين متميّزين من بين أفضل 100 مشروع جائزة مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي لدعم استمرار تطوير أبحاثهم، مما يفتح لهم نافذة للنجاح ويحقق أثراً ملموساً في مواجهة تحديات العالم الواقعي.