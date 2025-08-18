لطيفة»... أول طفلة إماراتية افتراضية ترى النور بالذكاء الاصطناعي

أُعلنت في دولة الإمارات نتائج التصويت على اختيار اسم أول طفلة افتراضية تحمل ملامح إماراتية، في إطار المشروع الرقمي المبتكر الذي أطلقته "دبي الرقمية".

وشهدت عملية التصويت، التي أتاحت للجمهور المشاركة في اختيار الاسم، مشاركة قرابة 14 ألف شخص. ومن بين ثلاثة أسماء مقترحة، حسمت النتيجة لصالح اسم "لطيفة" الذي نال 43% من الأصوات، فيما حصل اسم "ميرا" على 37%، و"دبي" على 20%.

وكشفت "لطيفة"، أول شخصية إماراتية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن عائلتها الافتراضية المكوّنة من والدها محمد، ووالدتها سلامة، وشقيقها راشد.

وتمثل هذه العائلة الرقمية أول نموذج افتراضي مستوحى من القيم الإماراتية، يهدف إلى التواصل مع مختلف شرائح المجتمع بمختلف اللغات. ويأتي إطلاقها ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها "دبي الرقمية" تماشياً مع "عام المجتمع" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ويُنظر إلى هذه العائلة الجديدة بوصفها "سفراء رقميين"، حيث ستشارك محتوى قصصياً يعكس مظاهر الحياة الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز الوعي بالتحول الرقمي ودوره في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.