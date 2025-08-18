لضمان سلامة الطلاب: "طرق دبي" تُشدد على قواعد المرور المتعلقة بالحافلات المدرسية

قبل أسبوع واحد فقط من بدء العام الدراسي الجديد، دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع مشغلي الحافلات المدرسية في الإمارة إلى الاستعداد التام.
وأكدت الهيئة على أهمية التزام المشغلين بكافة متطلبات الصحة والسلامة بشكل صارم لضمان بيئة تعليمية آمنة وناجحة.
يجب على مشغلي وإدارات حافلات المدارس الحفاظ على السلامة وتوفير بيئة مريحة للطلاب والمشرفين والسائقين على حد سواء.
تُراقب هيئة الطرق والمواصلات المدارس ومشغليها عن كثب وبشكل مستمر لضمان استيفائهم لمتطلبات السلامة. ويشمل ذلك تفتيش حافلات المدارس ومشغليها.
حددت الهيئة المتطلبات والتوقعات لمشغلي الحافلات المدرسية والسائقين ومرافقي الحافلات:
يجب على مشغلي النقل المدرسي توجيه سائقيهم بالالتزام الصارم بقواعد المرور، وخاصة على الطرق وفي المناطق المحيطة بالمدارس.
يجب على السائقين عدم عرقلة سير المركبات الأخرى، وذلك لتقليل الازدحام وضمان انسيابية حركة المرور.
يجب على مشغلي النقل المدرسي توفير برامج تدريبية مكثفة للسائقين ومشرفي الحافلات، مع التركيز على أساليب التعامل الآمنة والاحترافية مع الطلاب. ويُجرى هذا التدريب تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات.
يتعين على المشغلين تجهيز الحافلات بمميزات وإجراءات السلامة الأساسية.
يتعين على المشغلين الحفاظ على التواصل المنتظم مع أولياء الأمور لطمأنتهم على سلامة أطفالهم أثناء التنقل اليومي.
يجب على السائقين ضمان سلامة الطلاب من خلال اتباع ممارسات القيادة الآمنة.
يجب على موظفي الحافلات التأكد من مرافقة الطلاب إلى أقرب نقطة إلى منازلهم عند إنزالهم.
كما ذكّرت هيئة الطرق والمواصلات الطلبة بضرورة اتباع تعليمات مشرفي الحافلات عند الصعود والنزول من الحافلة المدرسية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن يوم 25 أغسطس/آب 2025 - بداية العام الدراسي الجديد - سيكون يوماً بلا حوادث.
لتحفيز السائقين، وضعت الوزارة نظام مكافآت لمن لا يخالفون أيًا من قوانين المرور في هذا اليوم. في حال تقديم السائقين تعهدًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، وعدم تسجيل أي مخالفات في 25 أغسطس، سيتم خصم أربع نقاط سوداء من رخص القيادة الخاصة بهم. سيتم الخصم إلكترونيًا بحلول 15 سبتمبر 2025، مما يُغني عن زيارة مراكز الخدمة.
ومنذ الإعلان عن هذه القواعد، سارع سائقو السيارات إلى التسجيل، واعتبروها بمثابة راحة ترحيبية وتذكير جيد بضرورة توخي المزيد من الحذر بشأن اتباع قواعد المرور.