لضمان سلامة الطلاب: "طرق دبي" تُشدد على قواعد المرور المتعلقة بالحافلات المدرسية

لتحفيز السائقين، وضعت الوزارة نظام مكافآت لمن لا يخالفون أيًا من قوانين المرور في هذا اليوم. في حال تقديم السائقين تعهدًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، وعدم تسجيل أي مخالفات في 25 أغسطس، سيتم خصم أربع نقاط سوداء من رخص القيادة الخاصة بهم. سيتم الخصم إلكترونيًا بحلول 15 سبتمبر 2025، مما يُغني عن زيارة مراكز الخدمة.