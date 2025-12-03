لضمان حضور المونديال: منح مشجعي الإمارات أولوية في مقابلات التأشيرة الأمريكية

أكدت السفارة الأميركية لـ "الخليج تايمز" أن المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026 سيتمكنون من حجز مواعيد مقابلة تأشيرة ذات أولوية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمتد فيه أوقات انتظار مقابلات التأشيرة في أبو ظبي ودبي لتصل إلى عامي 2026 و 2027، مما أثار مخاوف بين المشجعين الذين قاموا بالفعل بحجز تذاكر المباريات وباقات السفر.

أطلقت وزارة الخارجية الأميركية نظاماً جديداً لجدولة المواعيد ذات الأولوية لكأس العالم "فيفا" (Fifa Priority Appointment Scheduling System - PASS)، والذي سيسمح لحاملي التذاكر بتأمين موعد مقابلة أسرع بمجرد تقديم طلب التأشيرة.

قالت السفارة في ردها الخطي على "الخليج تايمز": "سيتيح النظام الجديد لحاملي تذاكر كأس العالم "فيفا" الذين يحتاجون إلى تأشيرة أميركية فرصة لجدولة موعد مقابلة ذات أولوية."

وأضافت: "سيحظى كل حامل تذكرة لكأس العالم "فيفا" يحتاج إلى تأشيرة بفرصة لجدولة موعد مقابلة في الوقت المناسب لحضور البطولة."

يُعد هذا التأكيد مهماً للمقيمين في الإمارات، خاصة أولئك القادمين من دول تتطلب تأشيرات الزيارة من فئة (B1/B2). تمتد أوقات الانتظار الحالية للمواعيد غير ذات الأولوية لأكثر من عام مقبل، حيث يتلقى العديد من المتقدمين تواريخ تتجاوز فترة البطولة بكثير.

أوضحت السفارة أنه بينما سيتم إعطاء الأولوية لمواعيد المقابلات، فإن الموافقة على التأشيرة غير مضمونة.

وقالت السفارة في ردودها: "تذكرة كأس العالم لا تضمن الحصول على تأشيرة أميركية." وأضافت: "يجب على المتقدمين استيفاء جميع متطلبات الأهلية بموجب القانون الأميركي، وتتم مراجعة كل طلب بشكل فردي."

بينما سيتم إطلاق نظام (PASS) رسمياً في أوائل عام 2026، قال المسؤولون إن النظام صُمم لضمان عدم تفويت أي حامل تذكرة للبطولة بسبب تأخير في إجراء المقابلة.