"لحمها مُر".. كلمات محمد بن زايد أيقونة صمود تزين شوارع الإمارات

تحولت جملة واحدة نطق بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال زيارة للمستشفى في 7 مارس، إلى "تريند" اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبالنسبة للكثيرين، أثارت كلمات سموه مشاعر وطنية عميقة.

وسرعان ما تحولت صورة سموه وهو يرفع إصبعه أثناء الحديث إلى رمز؛ حيث بدأت الشركات والأفراد بطباعة المقولة وصورته على أغطية الإطارات الاحتياطية لسيارات الدفع الرباعي، وأغطية الهواتف، والمحافظ المغناطيسية، وأكواب الورق، واللوحات الفنية المرسومة يدوياً.

جاء هذا التصريح خلال بث مباشر مساء السبت أثناء زيارة سموه لخمسة مدنيين أصيبوا في الهجمات المستمرة (إماراتيان، وهندي، وسوداني، وإيراني)، وكان هذا أول خطاب علني لسموه منذ بدء الضربات.

"الإمارات جذابة، الإمارات جميلة، الإمارات نموذج.. لكن أقول لهم: لا يغركم مظهر الإمارات. الإمارات جلدها سميك ولحمها مُر، ولسنا فريسة سهلة. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا الذين هم أيضاً جزء من عائلتنا. أعد الجميع بأننا سنخرج أقوى مما كنا، دون شك."

