لحظة لا تُنسى: 200 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

أعلنت "ذا بيج تيكيت" عن أربعة فائزين جدد من الهند والفلبين في سحبها الأسبوعي الثاني في سبتمبر، حيث حصد كل منهم 50 ألف درهم.
ومن بين الفائزين رايان نابيلي ميندونيس، وهو مفتش إنشائي يبلغ من العمر 43 عاماً من الفلبين، ويعيش في دبي منذ العامين الماضيين بينما لا تزال عائلته في وطنه.
اشترى ميندونيس تذكرته الرابحة من متجر مطار أبوظبي الدولي. سمع عن "بيج تيكيت" لأول مرة من زملائه قبل شهرين فقط، وبدأ بشراء التذاكر ضمن مجموعة من عشرة أشخاص.
"لقد كنت متوترًا عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، ولكن بعد ذلك بدأت أشعر بالإثارة والسعادة"، كما قال.
وعن كيفية إنفاقه للمال، قال: "أخطط لتقاسم الجائزة مع زملائي، ورغم أنني لا أزال غير متأكد مما سأفعله بحصتي، فأنا أعلم أنني سأستمر في الشراء من Big Ticket".
ومن الهند، ظهر فائز آخر: إدوين بابو، محلل تجربة العملاء البالغ من العمر 34 عامًا من ولاية كيرالا والذي نشأ في الإمارات العربية المتحدة وأكمل تعليمه هنا، ويعيش الآن في الشارقة مع زوجته.
بدأ بشراء منتجات "بيج تيكيت" قبل بضعة أشهر، مع مجموعة من ستة زملاء. قال: "كان الجميع من حولي يشترون من "بيج تيكيت"، فقررتُ الانضمام أيضًا، ولكن شهريًا فقط مع مجموعتي".
"عندما تلقيت المكالمة الفائزة، شعرت بمفاجأة حقيقية لأنني لم أتوقع حدوث ذلك أبدًا، لقد كانت لحظة لا تُنسى بالنسبة لي"، كما قال.
صرح بأنه يعتزم تقاسم المال مع زملائه والتبرع بجزء منه للأعمال الخيرية. وقال: "أؤمن إيمانًا راسخًا بأن العطاء يقابله العطاء".
أليمون شيروفارا هو فائز هندي آخر في السحب الأسبوعي. اشترى تذكرته، التي تحمل الرقم 279-055105، عبر الإنترنت.
اشترى أليمون، وهو من أصل هندي، تذكرته الفائزة، والتي حملت الرقم 279-055105، عبر الإنترنت.
جيوثي جون هندية أخرى كانت من بين الفائزين الأربعة المحظوظين. اشترت هي الأخرى تذكرتها الفائزة، برقم 279-153438، عبر الإنترنت.
يواصل برنامج "التذكرة الكبرى" في أبوظبي تقديم فرص قيّمة خلال شهر سبتمبر. في 3 أكتوبر، سيفوز مشارك محظوظ بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أربعة فائزين على جوائز ترضية بقيمة 50,000 درهم إماراتي لكل منهم. تستمر السحوبات الأسبوعية طوال الشهر، حيث تُقدم لأربعة فائزين جوائز أسبوعية بقيمة 50,000 درهم إماراتي.
لمن يشترون تذاكر متعددة، سيدخل العملاء الذين يشترون تذكرتين أو أكثر في معاملة واحدة قبل 24 سبتمبر تلقائيًا في مسابقة "الفوز الكبير". سيتم الإعلان عن أربعة أسماء في الأول من أكتوبر، مما يمنحهم فرصة التنافس على جوائز نقدية مضمونة تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 درهم إماراتي خلال السحب المباشر.
عشاق السيارات على موعد مع متعة لا تُنسى هذا الشهر. جائزة سيارة الأحلام لشهر أكتوبر هي سيارة رينج روفر فيلار الأنيقة، تليها سيارة نيسان باترول الشهيرة في نوفمبر. ولإضفاء المزيد من المتعة، تُقدم متاجر "بيج تيكيت" عروضًا ترويجية خاصة على باقات التذاكر طوال شهر سبتمبر، تشمل شراء تذكرتين والحصول على اثنتين مجانًا لدخول "بيج تيكيت"، أو شراء تذكرتين والحصول على 3 مجانًا لدخول "سيارة الأحلام".