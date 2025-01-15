لحظة فخر: الإمارات تطلق ثاني أقمارها الصناعية بنجاح

تم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً لتصوير الأرض، MBZ-Sat ، بنجاح يوم الثلاثاء 14 يناير، في تمام الساعة 11.09 مساءً بالتوقيت المحلي من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

وهو ثاني قمر صناعي إماراتي يتم إطلاقه إلى مدار الأرض. وعلى متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، انطلق القمر الصناعي الصغير القوي HCT-SAT 1.

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وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إن القمر الصناعي MBZ-Sat يعكس التزام الإمارات العربية المتحدة بتسخير الابتكار لخدمة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه إن القمر الصناعي سيساهم بشكل كبير في جهود التنمية والاستدامة.

وكان من بين المسؤولين الذين شهدوا الإطلاق في مركز التحكم في المهمة في دبي الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفيد حاكم دبي .

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد إن القمر الصناعي الذي يزن 750 كيلوغراماً ويبلغ طوله 3 أمتار × 5 أمتار "يوفر دقة صورة مضاعفة، وعشر مرات أكثر، وسرعات نقل بيانات أسرع بأربع مرات من الأنظمة الحالية". مزود بدفع كهربائي متقدم، وملاحة دقيقة، وكاميرا عالية الدقة، ويمكنه تقديم دقة في مواقع التصوير، مما يدعم تطبيقات مثل مراقبة البيئة وإدارة البنية التحتية والإغاثة من الكوارث.

وفي تسليط الضوء على المهام التي ستشارك فيها مهندسو مركز محمد بن راشد للفضاء، قال محمد البلوشي، مدير إدارة عمليات الفضاء: "سيكون أهم شيء هو نقل البيانات ثم معالجة بيانات الصور. سيتم تلقي الإشارة الأولى بعد الانفصال، أي بعد حوالي ساعة و 22 دقيقة".

وأضاف: "لن يكون هناك تأخير زمني لأنه قمر صناعي منخفض المدار، على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر فوق الأرض. ستكون كل عملية اتصال لمدة 10 دقائق تقريبًا".

برنامج مشاركة الرحلات الفضائية من سبيس إكس لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء

استخدم مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج مشاركة الرحلات الفضائية من "سبيس إكس". وكان من المقرر في الأصل إطلاق MBZ-SAT في أكتوبر 2024 على متن صاروخ الشركة، لكنه واجه تأخيرات بسبب مشكلات فنية أوقفت الصاروخ.

يوفر برنامج مشاركة الرحلات الفضائية من سبيس إكس، الذي تم إطلاقه في عام 2019، بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لخدمات الإطلاق التقليدية باهظة الثمن. وقد سهّل بالفعل نشر أكثر من 200 قمر صناعي.

وخلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: "لدينا فريق في الموقع (من سبعة أعضاء) في الولايات المتحدة وفريق هنا في مركز التحكم في البعثة في دبي يعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية كل شيء للإطلاق". من ناحية أخرى، يُظهر مشروع CubeSat الذي بناه الطلاب التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الجيل القادم من مستكشفي الفضاء.

وأضاف: "حالياً، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة 10 أقمار صناعية في المدار، كل منها يخدم غرضًا مختلفًا، مع تصنيع ثمانية أقمار صناعية أخرى. كما دفع تطوير MBZ-Sat ، بالتعاون مع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، النمو الاقتصادي ونقل المعرفة، وتعزيز النظام البيئي الفضائي في الدولة والقدرة التنافسية العالمية في تكنولوجيا الفضاء. بعد تجميعه بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، خضع القمر الصناعي لاختبارات علمية صارمة قبل وضعه بعناية في حاوية متخصصة مزودة بنظام مراقبة لضمان سلامته أثناء النقل.

صاروخ فالكون 9 يحمل القمر الصناعي MBZ-Sat.

وقال عامر الصايغ الغافري، مدير مشروع MBZ-Sat، خلال مقابلة سابقة: "تم شحن MBZ-Sat بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية لإجراء اختبارات بيئية، بالتعاون مع الفريق اللوجستي في مركز محمد بن راشد للفضاء". "بعد الانتهاء بنجاح من المهمة في كوريا الجنوبية، تم نقل القمر الصناعي إلى SpaceX في الولايات المتحدة للمرحلة النهائية من الاختبار استعدادًا لإطلاقه". سيعمل MBZ-Sat الآن على مراقبة الظروف البيئية وتقييم جودة المياه ودعم تطوير الزراعة وتوفير إعداد الخرائط وتحليلها والمساعدة في جهود إدارة الكوارث. سيتم تشغيله ومراقبته من غرفة التحكم في المهمة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

قمر صناعي إماراتي الصنع

ومع بناء 90% من الأقمار الصناعية من قبل شركات إماراتية، فإن هذه المبادرة تعمل على تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في صناعة الفضاء، وتشجع على تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتعاون مركز الفضاء مع خمس شركات محلية خاصة لإنشاء القمر الصناعي، بما في ذلك شركة "ستراتا" المملوكة لشركة مبادلة لتصنيع الطائرات، ومجموعة فالكون، وشركة إي بي آي التابعة لمجموعة إيدج، وشركة هالكون لصناعة الأنظمة الموجهة بدقة، وشركة روكفورد زيليريكس.

لحظة فخر للإمارات

وأكد المري أن هذه "لحظة فخر للجميع في الإمارات"، حيث أطلقت الدولة قمرين صناعيين مختلفين تماماً في نفس الوقت.

وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز الأسبوع الماضي، قال المري: "إن القمر الصناعي الأول هو قمر صناعي كبير للغاية تم بناؤه على مدى سنوات من الخبرة، والآخر يعود إلى النواة، ويحاول تدريب الطلاب وبناء قدراتهم".

وأضاف: "من خلال برنامج كليات التقنية العليا، تمكنا من الوصول إلى كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 50 طالبًا. وهذا أمر نفخر به للغاية، ونرى ذلك كجزء حقيقي من الدورة الشاملة لتأهيل الخريجين ثم المشاركة في صناعة الفضاء والعودة".

في عرض مبهر من الإبداع والفخر الوطني، أضاء برج خليفة ترقباً لإطلاق القمر الصناعي التاريخي. ففي مساء الرابع عشر من يناير/كانون الثاني، تحول أطول مبنى في العالم إلى جهاز عرض عملاق يعرض القمر الصناعي الذي يدور حول الأرض.

شاهد الفيديو هنا كما نشره مكتب دبي للإعلام:

أطول برج في العالم



احتفالاً بالقمر الصناعي الأكثر تقدماً في المنطقة،



MBZ-SAT pic.twitter.com/fnvgAcJU8t

— مكتب دبي للإعلام (@DXBMediaOffice) ١٤ يناير ٢٠٢٥