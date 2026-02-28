لحظة تاريخية.. مدارس رأس الخيمة ترتقي في تقييم الجودة وبصمة "متميزة"

حققت مدرسة واحدة في رأس الخيمة تصنيف "متميز" (Outstanding) لأول مرة على الإطلاق، حيث سجلت المدارس الخاصة في أنحاء الإمارة تحسناً ملحوظاً في أحدث عمليات تفتيش الجودة.

وارتقت عدة مدارس أخرى في نطاقات الأداء، في تطور وصفه المسؤولون بأنه نقطة تحول لقطاع التعليم المحلي.

وكشفت دائرة المعرفة في رأس الخيمة (RAKDOK) أنه في المرحلة الأولى من تقييمات عام 2026، تحسنت خمس مدارس من تصنيف "مقبول" إلى "جيد"، وتقدمت مدرستان من "جيد" إلى "جيد جداً"، بينما ارتقت مدرسة واحدة من "جيد جداً" إلى فئة "متميز" المنشودة.

وجاء الإنجاز الأبرز من نصيب "أكاديمية رأس الخيمة - فرع الحمرا"، التي حصدت تصنيف "متميز"، وهي لحظة فارقة للتعليم في الإمارة والمرة الأولى التي تصل فيها مدرسة خاصة إلى الفئة الأعلى تحت دورة التقييم الحالية.

كما تقدمت مدرستان أخريان، هما "مدرسة الشويفات الدولية" و"مدرسة جيه إم إس وستمنستر"، من تصنيف "جيد" إلى "جيد جداً"، بينما ارتقت مدرسة "الشيخ سعود بن صقر الخيرية"، و"المدرسة الهندية العامة الثانوية"، و"مدرسة سانت ماري الخاصة الثانوية" جميعها من "مقبول" إلى "جيد".

وتعني هذه النتائج أنه من بين 34 مدرسة خاصة مرخصة في رأس الخيمة، تمتلك الإمارة الآن مدرسة واحدة بتصنيف "متميز"، ومدرستين بتصنيف "جيد جداً"، و10 مدارس بتصنيف "جيد"، مما يعكس ما تصفه السلطات بمسار صعودي ثابت في المعايير.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة المعرفة في رأس الخيمة، إن هذه التصنيفات تمثل "لحظة فارقة للتعليم في رأس الخيمة"، مسلطاً الضوء على الالتزام الجماعي برفع المعايير في كل فصل دراسي.

وأضاف: "تركيزنا لا ينصب فقط على تحقيق تصنيفات أعلى، بل على بناء ثقافة التحسين المستمر التي تعزز المخرجات وتوسع الفرص لكل طفل"، مؤكداً أن الدائرة ستواصل تقديم التوجيه والتقييم والشراكة لضمان أن يصبح التميز هو المعيار السائد.

من جانبه، وصف الدكتور ستيفن ريسيج، المدير التنفيذي لدائرة المعرفة، تحسن أداء 10 مدارس خاصة بأنه إنجاز كبير وشهادة على جهود القادة والموظفين وأولياء الأمور، فضلاً عن مهمة الدائرة في تعزيز جودة التعليم في الإمارة.

وفي خطوة استراتيجية هذا العام، أسندت حكومة رأس الخيمة جميع تقييمات جودة المدارس الخاصة إلى شركة "Etio Global" لضمان إجراء تقييم مستقل. وتُجرى عمليات التفتيش بموجب الإطار الموحد لتفتيش المدارس في دولة الإمارات، والذي يوحد المعايير عبر جميع الإمارات ويعزز أنظمة ضمان الجودة.

وبين شهري يناير وفبراير 2026، خضعت 23 مدرسة خاصة تقدم مناهج بريطانية وأمريكية وبكالوريا دولية و(SABIS) ومنهاج وزارة التربية والتعليم لعمليات التفتيش خلال الفصل الدراسي الثاني. ومن المقرر تقييم المدارس التي تتبع المناهج الهندية والباكستانية والبنجلاديشية بين شهري سبتمبر ونوفمبر.

تشرف دائرة المعرفة في رأس الخيمة، التي تأسست منذ ما يزيد قليلاً عن عامين كمنظم مخصص للتعليم في الإمارة، على أكثر من 35,000 طالب عبر تسعة مناهج دراسية متنوعة.

ويقول المسؤولون إن نتائج التفتيش القوية تتزامن مع ارتفاع معدلات الالتحاق واهتمام متزايد من قبل مشغلي المدارس المرموقين الذين يسعون لافتتاح فروع جديدة في رأس الخيمة، مما يضع الإمارة كمركز تعليمي ناشئ في المنطقة.