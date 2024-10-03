لحظات مؤثرة:محمد بن زايد يلتقي الأطفال والأمهات الحاضنات
أعرب صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن امتنانه لمجموعة من الأمهات الحاضنات اللواتي اعتنين بالأطفال بكل قلوبهن.
وفي لقاء ودي، صافح سموه النساء واحدة تلو الأخرى، شاكراً لهن توفير الأسرة الحنونة للأطفال ومنحهم الحب والدعم الذي يحتاجون إليه.
وظهر الأطفال وهم يبتسمون عندما أتيحت لهم الفرصة لتحية صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحتى احتضانه.
صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، باعتباره قائداً محباً ومتواضعاً، عانق الصغار بحرارة، حتى أنه قبل يد أحد الأطفال.
وأضاف أن احتضان هؤلاء الأطفال يجسد شعوراً بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك تعتبر الأمهات الحاضنات قدوة في تعزيز قيم العطاء والإنسانية والتكافل الاجتماعي التي يتميز بها مجتمع الإمارات.
وقال صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل الأفراد والهيئات التي تهتم بهؤلاء الأطفال، مؤكداً أهمية دور المجتمع في تربية هؤلاء الأطفال وتوفير الحياة الأسرية لهم.
(مدخلات من وام)