لحظات مؤثرة:محمد بن زايد يلتقي الأطفال والأمهات الحاضنات

أعرب صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن امتنانه لمجموعة من الأمهات الحاضنات اللواتي اعتنين بالأطفال بكل قلوبهن.

وفي لقاء ودي، صافح سموه النساء واحدة تلو الأخرى، شاكراً لهن توفير الأسرة الحنونة للأطفال ومنحهم الحب والدعم الذي يحتاجون إليه.

وظهر الأطفال وهم يبتسمون عندما أتيحت لهم الفرصة لتحية صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحتى احتضانه.