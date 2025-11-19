لتوفير 1500 درهم : نصيحة للمسافرين..سارع بحجز عطلة العيد الوطني

هل تفكر في أخذ استراحة سريعة في عطلة العيد الوطني؟ لا يزال لديك فرصة لتوفير حوالي 1500 درهم — ولكن فقط إذا حجزت الآن. يقول وكلاء السفر إن العروض تختفي بسرعة بعد إعلانات مواعيد العطلات، والأسعار ترتفع بالفعل. ويُنصح المقيمون في الإمارات الذين يأملون في السفر خلال عطلة العيد الوطني بالحجز قريباً.

قال مير وسيم راجا، مدير الخدمات السياحية الدولية (International Travel Services - ITS): "الناس يبحثون عن الخيارات الآن. نتلقى الكثير من الاستفسارات. الشيء المثير للدهشة هو أن معظم الوجهات بيعت بالفعل".

وأضاف: "أفاد عدد قليل من كبار مجمعي العروض لدينا بوضع 'بيعت بالكامل' للعديد من الوجهات. ترتفع أسعار العروض على أساس يومي مع اقتراب العطلات. الطلب يرتفع بشكل جنوني".

وقال وسيم إن العديد من المقيمين لا يزالون منشغلين بالتزامات العمل في منتصف الأسبوع، لكنه يتوقع رد فعل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال: "مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، نتوقع استفسارات مكثفة لأن هذا هو الوقت الذي يجلس فيه الناس ويخططون لعطلاتهم".

ارتفاع الحجوزات والأسعار

قال المشغلون إن الاندفاع بدأ فوراً تقريباً بعد الإعلان الرسمي. وقال سوبير ثيكيبوراثفالابيل، مدير أول في وايزفوكس للسياحة (Wisefox Tourism)، إن فريقه يتلقى أعداداً هائلة من الحجوزات والاستفسارات.

وقال: "الأشخاص الذين يرغبون في السفر يستكشفون العروض ويتحققون من كل خيار ممكن. الدول القوقازية هي الأكثر تفضيلاً لأنها قريبة ويسهل الوصول إليها. كما أن عملية الحصول على التأشيرة أبسط بكثير مقارنة بالعديد من الوجهات الأخرى".

وقال سوبير إن العديد من المسافرين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار. هذا العام، جاء إعلان العطلة قبل أيام قليلة فقط من بدئها، مما جعل الطلب أكثر كثافة. وأضاف: "تقوم الشركات أيضاً بفرز مواعيد عطلاتها ويقوم الموظفون بوضع اللمسات الأخيرة على خطط سفرهم. الرحلات الجوية في 28 نوفمبر، خاصة المغادرة في وقت متأخر من الليل والمغادرة المبكرة في الصباح، بيعت بالكامل تقريباً".

العروض ارتفعت بالفعل ومن المتوقع أن ترتفع أكثر

وفقاً للمشغلين، تبدأ الأسعار المبدئية لعروض اليوم الوطني إلى وجهات القوقاز حالياً من 2,500 درهم، لكن الوكلاء يتوقعون زيادة أخرى. وقال سوبير: "مع اقتراب الموعد، تستمر أسعار تذاكر الطيران في الارتفاع وتقفز أسعار العروض أيضاً. نتوقع أن ترتفع العروض بمقدار 1,500 درهم على الأقل في الأيام المقبلة. في غضون أسبوع واحد فقط، يمكن أن تصل إلى 3,500 درهم أو حتى 4,000 درهم".

وقال الوكيلان إن البيع السريع يرجع إلى مزيج من وقت السفر القصير وقواعد التأشيرات السهلة وشعبية وجهات مثل جورجيا وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان.

احجز قبل أن تقفز الأسعار

نصح المشغلون المقيمين: إذا لم تكن قد حجزت عطلة العيد الوطني الخاصة بك بعد، فهذه هي اللحظة المناسبة للقيام بذلك. قال سوبير: "احجز الآن قبل أن يختفي كل شيء. بمجرد أن يبدأ تخطيط عطلة نهاية الأسبوع ويصل الطلب إلى الذروة، ستختفي المقاعد والعروض المتبقية".